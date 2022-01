2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz finden Sie hier bei uns im Live-Blog.

Montag, 10. Januar

+++ DRK zeigt sich zufrieden mit Impfaktion in Germersheim +++

8:15 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Landkreis Germersheim hat eine positive Bilanz seiner am Sonntag beendeten Impfaktion gezogen, obwohl es sein erklärtes Ziel von 6.400 Impfungen verfehlt hat. In den vergangenen vier Wochen habe das mobile Impfteam des DRK etwa 5.700 Menschen geimpft, teilte der Leiter der Impfaktion mit. Die meisten Menschen hätten eine Booster-Impfung bekommen, nur etwa fünf Prozent der Impfungen seien Erst- oder Zweitimpfungen gewesen. Seit Mitte Dezember habe das DRK im Landkreis Germersheim in 21 Orten Station gemacht. Damit sei man nah an den Leuten im Kreis dran gewesen, so der Leiter der Impfaktion. Das DRK sei stolz auf das Erreichte.

+++ RKI registriert 25.255 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 375,7 +++

3:45 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 375,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 362,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 232,4 (Vormonat: 389,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 25.255 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 18.518 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 52 Todesfälle verzeichnet.

Sonntag, 9. Januar

+++ Corona-Impfung in einer Pfälzerwald-Hütte +++

19:45 Uhr

Eine Runde wandern, und dann in die Hütte einkehren. So weit, so normal im Pfälzerwald. Auf der hohen Loog wurden heute aber nicht nur Bratwurst und Kuchen angeboten, sondern auch eine Corona-Impfung.

+++ Griechenland verschärft Einreise-Regeln ab Montag +++

17:15 Uhr

Griechenland verlangt von diesem Montag an wegen Corona einen negativen PCR-Test oder Schnelltest vor Reiseantritt. Dies gilt für alle Reisenden ab fünf Jahren, die ab 6.00 Uhr Ortszeit in Griechenland ankommen - und zwar unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Der negative PCR-Test darf zum Zeitpunkt der Ankunft höchstens 72 Stunden und der Schnelltest 24 Stunden alt sein. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 24. Januar. Dies teilte am Sonntag die Behörde für die Zivile Luftfahrt und die Landesgrenzen mit. Vor Antritt der Reise müssen sich Reisende nach Griechenland zudem weiterhin anmelden. In Griechenland waren die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Täglich werden im Land mit knapp elf Millionen Einwohnern gut 35.000 Neuinfektionen registriert. Weitere Informationen über Reiseregeln im europäischen Ausland finden Sie hier.

+++ Inzidenz in RLP steigt, Hospitalisierungen sinken +++

12:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz wurden am Sonntag 858 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Das sind 264 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 315,5 pro 100.000 Einwohner. Laut dem Landesuntersuchungsamt (LUA) wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken, sie liegt nun bei 2,88 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,93).

+++ RKI meldet 36.552 Neuinfektionen bundesweit +++

4:00 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 36.552 Corona-Neuinfektionen. Das sind 24.037 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 12.515 positive Tests gemeldet worden waren. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 362,7 nach 335,9 am Samstag. Vor einer Woche betrug sie 222,7. Das RKI hat zudem 77 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.