per Mail teilen

Landesregierung und DRK-Gesellschaft haben sich nach einem Krisentreffen am Mittwoch auf einen Sanierungsplan für die fünf insolventen DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz verständigt. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht darin eine Herausforderung, aber auch große Chancen. Es werde Änderungen an den Standorten und deren Leistungen geben. Arbeitsplätze sollen jedoch keine wegfallen.