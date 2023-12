"Gähnende Leere, kein Zug weit und breit zu sehen"

80 Prozent der Fernzüge sind wegen des bundesweiten Warnstreiks der Lokführer gestrichen worden. Deshalb berichtet SWR-Reporter Tim Kirschsieper von "gähnender Leere" am Mainzer Hauptbahnhof am Freitagabend. Der Regionalverkehr laufe zwar in der Landeshauptstadt mehr oder weniger. Denn diese Regionalstrecken "werden von privaten Bahnen gefahren". Anders sehe es aber in anderen Regionen des Landes aus.