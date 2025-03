per Mail teilen

In einem einstündigen Trauerstaatsakt nehmen politische Weggefährten Abschied vom früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel.

In einem SWR Extra überträgt der SWR live den Trauerstaatsakt für Bernhard Vogel aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz. Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen war im Alter von 92 Jahren am 2. März gestorben.

In der Gedenkstunde werden die aktuellen Ministerpräsidenten der zwei Bundesländer - Alexander Schweitzer (SPD) und Mario Voigt (CDU) - sprechen. Als Freund und Wegbegleiter wird auch der frühere CDU-Landeschef Christian Baldauf aus Rheinland-Pfalz in einer Rede an Bernhard Vogel erinnern.

Dieser war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen.