SWR Extra live ab 18:15 Uhr: Dauerregen und seine Folgen

Dauerregen, Warnmeldungen im Dauertakt und rasant steigende Pegelstände an Flüssen und Bächen halten heute Rheinland-Pfalz in Atem. Mancherorts sind kleinere Gewässer bereits über die Ufer getreten, Keller laufen voll. Derweil bereiten sich vor allem im Westen des Landes Einwohner und Einsatzkräfte auf Überflutungen vor. Einen Überblick über die Lage in Rheinland-Pfalz und was für den Abend und die Nacht zu erwarten ist, gibt ein SWR Extra ab 18:15 Uhr - zu sehen hier im Livestream.