Mehr Homeoffice und Verschärfungen bei der Maskenpflicht - die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Mittwoch vorgestellt, welche neuen Corona-Schutzmaßnahmen für Rheinland-Pfalz gelten. Am Freitag sollen die neuen Regelungen in einer Landesverordnung festgeschrieben werden. Sie gelten dann ab kommender Woche. mehr...