Am Donnerstagvormittag floh ein Häftling der JVA Mannheim während eines Arztbesuchs am Klinikum Ludwigshafen. Seither läuft eine Großfahndung nach dem 25 Jahre alten Flüchtenden. Am Abend meldet sich SWR-Reporter Tim Kirschsieper live aus Ludwigshafen mit dem neuesten Stand.

Von dem 25 Jahre alten Häftling fehlt bislang jede Spur. Kirschsieper stuft ihn als "sehr gefährlich" ein, da bei der Flucht mithilfe eines Komplizen JVA-Beamte mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein sollen. Kirschsieper fasst den turbulenten Tag in Ludwigshafen zusammen und nennt weitere Details über Yusuf A., die die Polizei zur Fahndung veröffentlicht hat.