Die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe in RLP kommen voran. Unterdessen läuft die politische Aufarbeitung des Hochwassers. Die Entwicklungen bis zum 6. November.

Samstag, 6. November

+++ Wiederaufbau-Förderung auch für Neubauten an anderer Stelle +++

8:00 Uhr

Im Ahrtal wird der Aufbau zerstörter Häuser in der Hochwasser-Gefahrenzone auch gefördert, wenn die Objekte an anderer Stelle wieder errichtet werden. Das teilt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) mit. In der Hochwasser-Gefahrenzone ist der Neubau vollständig zerstörter Häuser in den meisten Fällen nicht mehr erlaubt. Bestehende Häuser, die instand gesetzt werden können, haben laut SGD-Nord aber Bestandsschutz. Die Förderung von bis zu 80 Prozent der Neubau-Kosten greift laut Finanzstaatsekretär Stephan Weinberg (SPD) auch, wenn das Haus nicht komplett zerstört ist. Laut Ministerium hat die SGD Nord bereits Interesse am Ankauf der hochwassergefährdeten Flächen angemeldet.