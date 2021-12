Die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe in RLP kommen voran. Unterdessen läuft die politische Aufarbeitung des Hochwassers. Die Entwicklungen bis zum 5. Dezember.

Sonntag, 5. Dezember

+++ Spendenaktion im Dreisamtal für das Ahrtal +++

21:00 Uhr



Bei einer so genannten Weihnachtszauberfahrt sind am Sonntagabend rund 50 Traktoren festlich beleuchtet durch das Dreisamtal im Südschwarzwald gefahren. Im Rahmen der Aktion wurden Spenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt. So sollten Baumaterialien für die von der Flut getroffene Region beschafft werden, teilten die Ornanisatoren mit. Mitte Januar 2022 sollen die Spenden vor Ort übergeben werden.

+++ ASB richtet Übergangsunterkünfte im Ahrtal ein +++

9:45 Uhr

Der Arbeiter-Samariter-Bund stattet an diesem Wochenende Gemeinschafts- und Übergangsunterkünfte im Ahrtal mit neuen Möbeln aus. In Ahrweiler sollen insgesamt 48, in Dernau 11 Wohneinheiten für jeweils bis zu drei Personen bezugsfertig gemacht werden. Läuft alles nach Plan, könnten nach Angaben des Arbeiter-Samariter-Bundes in den kommenden Tagen die ersten Bewohner einziehen.

+++ Weihnachtsplätzchen für Flutopfer +++

9:30 Uhr

In Dernau verteilen Freiwillige aus der Pfalz heute Nikolaustüten an Flutopfer. Die Initiatorin der Aktion hat angekündigt, dass die Freiwilligen im Nikolauskostüm mit Bollerwagen durch die Straßen von Dernau ziehen werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen eine Freude zu machen. Für die Tüten haben mehr als 70 Menschen in den letzen Wochen 186 Kilogramm Plätzchen und 108 Christstollen gebacken. Außerdem haben die Nikoläuse aus der Pfalz heute Lebkuchen, Schokolade, Glühwein und Kinderpunsch dabei.

Samstag, 4. Dezember

+++ Weihnachtsbäume für das Ahrtal +++

9:45 Uhr

Im Ahrtal werden heute Weihnachtsbäume an Menschen verteilt, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. Ab 11 Uhr können die Bäume unter anderem in Dernau, Rech oder Sinzig abgeholt werden. In Walporzheim, wo die Aktion beginnt, stehen knapp 150 Bäume zur Abholung bereit. Bei den Bäumen handelt es sich um eine Spende aus Nordrhein-Westfalen.

+++ Fast 700 Kilo Weltkriegsmunition bei Aufräumarbeiten gefunden +++

4:15 Uhr

Nach dem Hochwasser im Juli in Teilen von Rheinland-Pfalz sind dort 695 Kilogramm Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Experten gehen von noch mehr aus.

Freitag, 3. Dezember

+++ Dreyer informiert sich über Wiederaufbau im Ahrtal +++

18:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Freitag einen persönlichen Eindruck vom Stand der Arbeiten und zu unterschiedlichen Hilfsprojekten verschafft - viereinhalb Monate nach der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli. "Es wird noch lange dauern, bis die seelischen Wunden verheilt sind und die Menschen einen normalen Alltag leben können", sagte Dreyer nach Erkundungen an vier Orten. "Aber es gibt bereits große Fortschritte beim Aufbau der Infrastruktur, die schrittweise mehr Normalität möglich machen."

+++ Krankenhaus in Trier-Ehrang wird nicht mehr öffnen +++

13:00 Uhr

Die Klinik in Trier-Ehrang wird nach der Flutkatastrophe im Juli nicht mehr öffnen. Das hat die Leitung des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen mitgeteilt. Die Flut habe zu viele medizinische Geräte und die erst neu eingebaute Heizung zerstört. Ein Wiederaufbau würde drei bis fünf Jahre dauern und rund 30 Millionen Euro kosten.

+++ FSJ im Ahrtal +++

12:00 Uhr

Jugendliche sollen bald ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ahrtal machen können. Das steht in einem Schreiben des rheinland-pfälzischen Arbeits- und Sozialministeriums. Darin heißt es, Minister Schweitzer habe bereits beim Land Nordrhein-Westfalen und beim Bund angeregt, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Freien Wähler hatten den Vorschlag für ein FSJ im Ahrtal ursprünglich in den Landtag eingebracht.

+++ Menschen mit unbewohnbarem Zuhause ziehen in Winterunterkünfte +++

11:45 Uhr

Auch knapp fünf Monate nach der Flut haben etliche Menschen im Ahrtal kein bewohnbares Zuhause und werden deshalb ab Montag in zwei Behelfsunterkünfte in Dernau und Bad Neuenahr-Ahrweiler ziehen. Über 100 Helferinnen und Helfer des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unterstützen den Ortsverband Ahrweiler bei den Vorbereitungen. Auf dem Gelände des Apollinaris-Stadions entstehen 48 komplett ausgestattete Wohneinheiten. Dort können jeweils bis zu drei Personen untergebracht werden. In Dernau gibt es elf gemeinschaftliche Wohneinheiten für Senioren (Einzelpersonen und Paare), deren bisheriger Wohnsitz im Flutgebiet war und unbewohnbar ist. Neue Einrichtungsgegenstände werden aus ganz Deutschland mit Lkw ins Ahrtal geliefert. Zusätzlich organisieren die Helferinnen und Helfer in der Ahrmühle in Heimersheim eine Hilfsgüterausgabe und liefern Bautrockner und Heizgeräte auch direkt bei Bewohnern des Ahrtals aus.

+++ Dreyer besucht das Ahrtal +++

5:45 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) macht sich heute ein Bild von der Lage im Ahrtal. Geplant ist, dass die Regierungschefin einen Steinmetzbetrieb, den Hilfsverein AHRche e.V und die Realschule Plus in Sinzig besucht. Deren Gebäude wurden bei der Flut schwer beschädigt, der Schulbetrieb ging aber nach den Sommerferien in Provisorien weiter. Dreyer wird außerdem den Bewilligungsbescheid für ein Projekt zur psychologischen Hilfe im Ahrtal übergeben.

Donnerstag, 2. Dezember

+++ Rollender Adventskalender im Ahrtal +++

19:00 Uhr

Im Ahrtal ist seit Mittwoch ein sogenannter Rollender Adventskalender unterwegs. An dem Bus sollen täglich bis Weihnachten Mitmachaktionen für Kinder und Hilfsgespräche für Eltern angeboten werden.

+++ Flutkatastrophe löst Spendenrekord aus +++

13:00 Uhr

Die dramatischen Bilder der Flutkatastrophe vom Sommer haben viele Menschen in Deutschland bewegt und einen neuen Spendenrekord ausgelöst. Von Januar bis September gaben die Menschen insgesamt rund 3,8 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen und Kirchen - 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigt die Erhebung "Bilanz des Helfens" im Auftrag des Deutschen Spendenrats, die am Donnerstag vorgestellt wurde. "Es spricht alles dafür, dass dieser starke Anstieg auf die Flutkatastrophe zurückzuführen ist", hieß es. Im Juli, dem Monat der Katastrophe, seien rund 693 Millionen Euro gespendet worden - ein Plus von 73 Prozent im Vergleich zum Juli 2020.

+++ Selbstgebaute Weihnachtskrippen sind unterwegs +++

10:30 Uhr

Aus dem Weihnachtsdorf in Waldbreitbach im Kreis Neuwied werden am Nachmittag mehrere selbstgebaute Weihnachtskrippen ins Ahrtal gebracht. Die etwa 15 Krippen sind Spenden für Betroffene der Flutkatastrophe. Auch ein Krippenbaumeister aus Waldbreitbach hat einige der Krippen gebaut. Sie werden an Familien verteilt, die ihre Weihnachtskrippe bei der Flut im Juli verloren haben.

Mittwoch, 1. Dezember

+++ 1,5 Millionen Euro für Erforschung von Frühwarnsystemen +++

21:45 Uhr

Nach den Flutkatastrophen mit vielen Toten im Juli soll ein Forschungsprojekt des Bundes die Warnungen und Hilfen in Hochwassergebieten verbessern. Das Bundesforschungsministerium stellt 1,5 Millionen Euro für die Untersuchung zur Verfügung, an der sich Hochschulen und andere Organisationen beteiligen. Das Projekt soll Risikovorhersagen, Krisenkommunikation und Katastrophenmanagement bei Extremwetter verbessern. Ministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, vor allem in Mittelgebirgsregionen müssten die Alarmsysteme überprüft werden. Hier könne aus einem Bach bei Starkregen innerhalb von Minuten ein reißender Strom werden. Bei den Sturzfluten Mitte Juli kamen allein im rheinland-pfälzischen Ahrtal 134 Menschen ums Leben.

+++ Neues Traumahilfezentrum im Ahrtal öffnet +++

8:30 Uhr

In Lantershofen im Ahrtal öffnet heute ein neues Traumahilfezentrum. Es soll eine weitere Anlaufstelle für Menschen sein, die durch die Flut traumatisiert wurden. In dem neuen Zentrum in Lantershofen bekommen Menschen mit Traumata kostenlos Sprechstunden etwa bei Psychologen und Psychologinnen - allein oder in einer Gruppe. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in einem sogenannten offenen Café mit anderen Betroffenen und Helfenden auszutauschen. Künftig plant das neue Zentrum außerdem Info-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen und Fortbildungen für Helfende in verschiedenen Feldern. Das Traumahilfezentrum hat ab jetzt geöffnet - am Montag (6. Dezember) soll es aber noch eine Eröffnungsfeier mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geben.

+++ "Rollender Adventskalender" ist im Ahrtal unterwegs +++

6:15 Uhr

Ab heute - dem 1. Dezember - soll im Ahrtal ein sogenannter "rollender Adventskalender" unterwegs sein. An dem Bus sollen Mitmachaktionen für Kinder und Hilfsgespräche für Eltern angeboten werden: Die Mitmachaktionen sollen jeden Tag bis Weihnachten von 16 bis 17 Uhr angeboten werden, hieß es von den Organisatoren. Das könne dann eine Bastelaktion, etwas zum Mitsingen oder ein Vorlesenachmittag sein. Während die Kinder an der Aktion teilnehmen, können die Eltern das Angebot im Mobilen Beratungsbus nutzen. Der "rollende Adventskalender" ist eine gemeinsame Aktion unter anderem der Kreisverwaltung Ahrweiler, der Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit, der hauptamtlichen Jugendpflege Adenau und Sinzig und dem Mobilen Beratungsbus. Wo der Bus wann unterwegs sein wird, wollen die Organisatoren noch bekanntgeben.

Dienstag, 30. November

+++ Freiwilliges Aufbaujahr in Flutgebieten im Gespräch +++

16:45 Uhr

Nach der Flutkatastrophe regen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Einführung eines freiwilligen Aufbaujahres für junge Leute an. Um dabei Frauen und Männern bis 27 in den Hochwassergebieten "auch eine Berufsperspektive vor allem im Bereich des Handwerkes aufzuzeigen, müsste der Bund sich an einer solchen modellhaften Maßnahme der Berufsorientierung finanziell beteiligen", schlug der Mainzer Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) vor. Ein freiwilliges Aufbaujahr soll in Flutgebieten wie dem Ahrtal hilfreich sein. Ein bundesweit flächendeckendes Aufbaujahr analog einem Freiwilligen Sozialen Jahr gibt es nach den Angaben bisher nicht.

+++ Erdgasnetz im Ahrtal fast völlig wiederhergestellt +++

13:30 Uhr

Das durch die Flutkatastrophe im Ahrtal zerstörte Erdgasnetz soll noch in dieser Woche fast vollständig wiederhergestellt sein. Das teilte ein Sprecher der Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit. Rund 300 Netzanschlüsse in Bad Neuenahr-Ahrweiler könnten wieder in Betrieb genommen werden. In einigen Bereichen müsse noch ein Hauptrohr erneuert oder Straßenbau- und Kanalarbeiten abgewartet werden, um anschließend die Gasleitung zu erneuern. Anderswo müssten noch beschädigte Rohrstücke gefunden werden. hieß es.

+++ Ersatzbrücke in Müsch ist fertig +++

11:45 Uhr

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks haben in der Ahrtalgemeinde Müsch eine Ersatzbrücke aufgebaut. Sie ist einspurig, 30 Meter lang und führt in der Ortsmitte von Müsch über die Ahr. Es ist die 20. Ersatzbrücke, die das Technische Hilfswerk in den vergangenen Monaten im Ahrtal errichtet hat.

+++ "Café-Hilfs-Busse im Flutgebiet geplant +++

9:15 Uhr

In Altenburg und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen sich Flutbetroffene bald in umgebauten Bussen treffen können. Dort sollen sie beraten werden und auch einen Kaffee trinken und sich austauschen können. Das Konzept der Café-Busse des Vereins Hoffnungswerk aus dem Ahrtal ist, Hilfe im Flutgebiet anzubieten und dabei noch geschlossene Cafés zu ersetzen. Um die Reise-Busse umzubauen, hat sich der Verein mit den Internet-Stars "The Real Life Guys“ prominente Hilfe geholt. Sie sind eine Gruppe von Männern, die verschiedenste Dinge um- und ausbauen - und darüber Videos machen. Wann die Busse tatsächlich an den Start gehen, ist aber noch nicht klar.

+++ Rund 87 Millionen Euro beschädigte Banknoten aus Flutgebiet eingereicht +++

6:15 Uhr

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind bei der Bundesbank beschädigte Banknoten im Wert von rund 87 Millionen Euro eingereicht worden. Wie die Bundesbank mitteilte, sind das mehr als doppelt so viele beschädigte Banknoten wie sonst insgesamt in einem Jahr. Der größte Teil des Geldes wurde in den Filialen der Bundesbank in Köln oder Koblenz eingereicht. Er stammt nach Angaben der Zentralbank zum Beispiel aus Geldautomaten, Banken oder von Privatleuten, die im Flutgebiet leben. Viele eingereichte Geldscheine seien mit Schlamm oder Abwasser kontaminiert. In Mainz werde das Geld mit Hilfe von Wäschetrocknern getrocknet, auf Echtheit überprüft und gezählt. Dann werde es vernichtet und der Wert den Besitzern erstattet, so die Bank. Das dauere derzeit etwa drei bis vier Monate. Der Umtausch von beschädigtem Geld ist bei der Bundesbank kostenlos und jederzeit möglich.

Montag, 29. November

+++ Donnersberger Initiative spendet für Flutopfer in Dernau +++

11:15 Uhr

Die Donnersberger "Initiative für Menschen in Not" hat am Wochenende Flutopfern in Dernau im Ahrtal Spenden in Höhe von 222.222 Euro überreicht. Insgesamt hätten 1.200 Menschen Geld gespendet. Das ist nach Auskunft des Ortsbürgermeisters von Dernau die größte Spende, die bisher aus ganz Deutschland in dem Ort angekommen ist. Eine Kindertagesstätte aus Albisheim hatte außerdem Spielzeug und andere Dinge für die Kinder im Kindergarten Dernau gespendet, die ebenfalls am Wochenende übergeben wurden.

+++ 37,1 Millionen Euro für Hausrat von der ISB bewilligt +++

8:45 Uhr

Seit der Flutkatastrophe Mitte Juli hat die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) rund 2.850 Anträge auf Hausrat mit einem Volumen in Höhe von 37,1 Millionen Euro bewilligt. Das Geld sei in der Auszahlung, sagte die Sprecherin des Finanzministeriums, Ann-Kathrin Tauber, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 14.200 Anträge auf Wiederaufbauhilfe seien insgesamt eingegangen. "Von dieser Gesamtzahl sind rund 8.300 Anträge im System vollständig ausgefüllt." Etwa 5.400 Anträge hätten das Verfahren komplett durchlaufen. Diese Anträge lägen vollständig vor und die Antragsteller hätten sich legitimiert.