An Rhein, Mosel und kleineren Flüssen in Rheinland-Pfalz steigt die Hochwassergefahr. Der Wetterdienst warnt weiter vor Dauerregen. Hier die aktuellen Infos zur Lage im Land.

Mittwoch (14. Juli)

+++ Campingplätze in der Eifel geräumt +++

18:15 Uhr

Die steigende Hochwassergefahr trifft auch Camper in der Eifel. Erste Plätze mussten vorsorglich geräumt werden.

+++ Land unter in der Eifel +++

18:00 Uhr

Straßen unter Wasser, Feuerwehr im Dauereinsatz - kleine Rinnsale werden zu reissenden Bächen: Erste Eindrücke vom Hochwasser in der Eifel.

+++ Erste Zugausfälle durch Unwetter +++

17:55

Starkregen und Hochwasser beeinträchtigen auch den Zugverkehr im Land. Die DB Regio teilt auf Twitter mit, das zwischen Salmtal und dem Wittlicher Hauptbahnhof Züge nur langsam fahren. Es kommt zu Verspätungen, teils kann es auch Zugausfälle geben.

#RE1 #RB81 #RB82 #RB83 Unwetterschäden zw. #Salmtal und #WittlichHbf. Züge fahren langsamer. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Es kann kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen.

+++ Stadtwerke Trier bereiten sich vor - Schutzwände werden aufgebaut +++

17:45 Uhr

Die Stadtwerke Trier arbeiten angesichts der Hochwasserlage im Auftrag der Stadt bereits die einzelnen Schritte des Alarm- und Einsatzplans in Pfalzel und Ehrang ab. Die mobilen Hochwasserschutz-Elemente in Pfalzel werden teilweise schon aufgebaut, teilweise vorbereitet und Schutztore geschlossen. Bei den Tiefbrunnen gehen die Pumpen in Betrieb. Das gilt auch für Ehrang. Der Alarm- und Einsatzplan regelt detailliert, was bei welchem Pegelstand zu tun ist. Außerdem haben die Stadtwerke alle Einrichtungen und Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, bereits kontrolliert und dafür gesorgt, dass sie voll einsatzfähig sind.

+++ 80 Einsätze in Wittlich und Umgebung +++

17:45 Uhr

Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Bernkastel-Wittlich teilt mit, in der Stadt Wittlich und in der Verbandsgemeinde Wittlich habe es mehr als 80 Feuerwehreinsätze gegeben. Reil, Salmtal und Hetzerath seien am stärksten von überspülten Straßen und vollgelaufenen Kellern betroffen. In Lieser werden die Hochwasserschutzmauern aufgebaut, Kesten wartet hingegen noch ab.

+++ Campingplatz in Trechtingshausen vor der Räumung +++

17:30

Vielerorts kriegen Camper langsam nasse Füße - so wie hier auf dem Campingplatz Marienort in Trechtingshausen am Rhein.

+++ Land unter in der Verbandsgemeinde Adenau +++

17:15

Starke Regenfälle sorgen im Norden des Landes weiter für Feuerwehreinsätze. In Antweiler in der Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel liefen am Nachmittag viele Keller voll, Bäume stürzten um. In der ganzen Verbandsgemeinde Adenau im Kreis Ahrweiler sind viele kleine Bäche über die Ufer getreten, etwa der Schlierbach oder der Hahnebach. Sie münden in die Ahr und verstärken dort das Hochwasser. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden, so die Feuerwehr. In Müsch ist momentan die Ortsdurchfahrt, die B258, gesperrt. In Mayen sicherte die ihre Tiefgarage mit Sandsäcken, um die dort geparkten Dienstfahrzeuge vor möglichen Wassermassen zu schützen.

Land unter in Adenau SWR

+++ Moselauen in Bernkastel-Kues werden geräumt +++

17:00 Uhr

In Bernkastel-Kues wird wegen des drohenden Hochwassers an der Mosel eine Veranstaltungsfläche mit Bühne und Umzäunungen geräumt. In den Moselauen im Stadtteil Kues hätten normalerweise am Wochenende die Picknickkonzerte stattgefunden. Diese sind jetzt abgesagt. Nach Angaben der Stadt Bernkastel-Kues können Besucher sich das Eintrittsgeld erstatten lassen. In Kröv wird vorsichtshalber alles geräumt. Sitzbänke, eine Postfiliale, Sitzbänke und Blumenkästen. Auch ein Bootsanleger für kleine Privatboote wird heute Abend noch abgebaut.

+++ Land unter teils auch im Kreis Ahrweiler +++

16:45 Uhr

Auch in Antweiler in der Eifel ist die Feuerwehr wegen des Starkregens im Dauereinsatz. Den Angaben zufolge sind dort am Nachmittag viele Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt. Dort sind einige Bäche über die Ufer getreten. Verletzte gibt es bislang nicht.

+++ Überschwemmungen in Wittlich-Land +++

16:30 Uhr

In der Eifel sind mehrere Flüsse und Bäche wegen des Dauerregens über die Ufer getreten. Laut Feuerwehr sind in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Gemeinden Sehlem, Dreis, Eisenschmitt und Großlittgen betroffen. Nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters stehen dort die Hauptstraßen völlig unter Wasser. Auf der Straße zwischen Dreis und Salmtal stehe das Wasser bis zu 60 Zentimeter hoch. In Dreis sind außerdem mehrere Keller vollgelaufen. Außerdem ist laut Feuerwehr Prüm besonders die Nims im Bereich zwischen Rommersheim und Lasel von Hochwasser betroffen. Dabei sei ein Sägewerk überflutet worden, außerdem seien in Schönecken in der Eifel Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr ist dort nach eigenen Angaben mit etwa 120 Kräften im Einsatz und versucht, das Wasser mit Sandsäcken von den Häusern fernzuhalten.

+++ Heftige Unwetter erreichen die Eifel +++

16:15 Uhr

Heftige Unwetter haben die Eifel erreicht. Die Verbandsgemeinde Prüm meldete am Mittwochnachmittag eine "bedrohliche Wetterlage" über dem Prümer Land. Bei der Leitstelle der Gemeinde würden zahlreiche Telefonanrufe eingehen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr verteilte demnach rund 5.000 Sandsäcke in der Verbandsgemeinde. Infos über Schäden oder Überflutungen lagen noch nicht vor. Das rheinland-pfälzische Umweltamt meldete eine "hohe Hochwassergefährdung" für das obere Kyll-Einzugsgebiet. Es sei mit Über-20-jährlichem Hochwasser zu rechnen. Das bedeutet, dass gemäß Modellrechnungen Hochwasser auftreten kann, das im statistischen Mittel nur etwa alle 20 Jahre einmal eintritt. Keller könnten überfluten und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden.

+++ Wetterdienst warnt vor Starkregen im Norden und Westen +++

16:00 Uhr

Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Laut einer Sprecherin sei in der Nacht zum Donnerstag vor allem die Eifel von Regenfällen betroffen.