Listmann und Ulrich führen BSW Rheinland-Pfalz

Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) hat jetzt auch in Rheinland-Pfalz einen eigenen Landesverband. Er wurde am Sonntag in Kaiserslautern gegründet und ist nach Parteiangaben der zehnte Landesverband der noch jungen Partei. Zu den Vorsitzenden wurden Sina Listmann und Alexander Ulrich gewählt.