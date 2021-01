Die Linke will mit dem Wahlkampfmotto "Zeit für was Neues. Sei mutig!" erstmals in den Landtag einziehen - fordert aber auch einen neuen Termin für die Wahl.

In ihrer Wahlkampagne fordert die Linke auf roten Themenplakaten Nahverkehr zum Nulltarif, eine Schule für Alle, gute Löhne und faire Beschäftigung, Frieden ohne Waffen sowie Mieten deckeln und lebendiges Landleben. Digital ist die Linkspartei vor allem auf Social Media unterwegs und es gibt auf ihrer Homepage eine Wahlkampfseite. Das Wahlkampfbudget beträgt eigenen Angaben zufolge etwa 460.000 Euro. In den Landtagswahlkampf zieht die Partei mit einer Doppelspitze aus David Schwarzendahl (Frankenthal) und Melanie Wery-Sims (Kreis Bernkastel-Wittlich). Video herunterladen (3 MB | MP4) Verschiebung der Wahl gefordert In der Partei gibt es auch Äußerungen, die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz - wie in Thüringen - zu verschieben. Der Direktkandidat der Partei, Daniel Holler, sagte, beim Thema Wahlen werde die Corona-Pandemie nahezu ausgeblendet. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte bereits am Montag eine Verschiebung der Wahl ausgeschlossen. Holler sagte, Lewentz habe zwar die Möglichkeit einer kompletten Briefwahl ins Gespräch gebracht. Für die Verwaltungen seien Wahlen aber eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Dabei fehle es jetzt schon an Personal.