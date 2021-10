Linke wählen neues Führungsduo auf Parteitag

Die Linken in Rheinland-Pfalz haben ein neues Führungsduo: Stefan Glander und Melanie Wery-Sims wurden auf dem Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße an die Spitze gewählt. Beim Parteitag ging es auch um das schlechte Abschneiden der Linken bei der Bundestagswahl und Landtagswahl.