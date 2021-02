per Mail teilen

In der Corona-Krise brummt das Liefer-Geschäft mit dem Essen. Ganz vorne mit dabei - "Lieferando". Seit dem Lockdown gibt es einen regelrechten Boom bei der Online-Plattform. Pro Monat vermittelt das Unternehmen elf Millionen Bestellungen bundesweit - so wie beispielsweise an das Mainzer Restaurant Niko Niko Tei.