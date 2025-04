Das war unser Ticker am Tag des Deutschen Bieres. Ich habe einen Tag Pause, das heißt, wir lesen uns am Freitagmorgen wieder. Morgen "weckt" euch dann wieder Susan Reindl um 6 Uhr mit dem Donnerstagsticker. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bis bald.

Ich hatte euch am frühen Morgen anlässlich des Tags des Bieres gefragt, ob es hier im Land der Reben auch Menschen gibt, die lieber Bier als Wein trinken. Das Ergebnis zeigt: Der Großteil der Abstimmenden ist da nicht festgelegt sondern offen - eine Lebensart, die man den Menschen in Rheinland-Pfalz ja auch an anderer Stelle nachsagt.

Der Dinosaurierpark in der Teufelsschlucht bei Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) feiert in dieser Saison sein zehnjähriges Bestehen. Zehn Jahre sind zwar nichts im Vergleich zur Zeitspanne, die seit dem Aussterben von Triceratops, Brontosaurus, Saurolophus und Co. vergangenen sind, aber doch ein erster Runder Geburtstag. Seit der Eröffnung sind aus den 80 Dinosaurier-Modellen mehr als doppelt so viele geworden. Außerdem gibt es auf dem Gelände des Parks Ausstellungen, wissenschaftliche Vorträge und ein Mitmachlabor zum Bestimmen von Fossilien. 100.000 Menschen schauen sich das jedes Jahr etwa an, sagt Bruno Zwank von der "Felsenland Südeifel Tourismus GmbH". Im Audio zieht er Bilanz:

All diese Fragen sind mir bei dem Bild durch den Kopf geschossen. Aufgeschrieben habe ich sie aber natürlich nur, weil ich weiß, dass bei diesem Verkehrsunfall keine Menschen verletzt wurden. Gestern Nachmittag hat eine 82-Jährige laut Polizei beim Parken die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Folge: Sie fuhr rückwärts im Halbkreis die Eingangstreppe zu einem Blumengeschäft hinauf und kam im Schaufenster zum Stehen. Der Sachschaden an Fassade und Auto wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Was ist größer als 30 Zentimeter, kann fliegen und passt nicht in den Nistkasten in eurem Garten? Genau, ein Turmfalke. Die bevorzugen zum Brüten nämlich meist alte Bäume, Gebäude oder Kirchtürme. Trotzdem stellen Vogelschützerinnen und -schützer immer wieder auch große Nistkästen auf. Im südlichen Rheinland waren es in den vergangenen Jahren mehr als 100 Stück. Das hat der Naturschutzbund (NABU) mitgeteilt. Die Kästen werden demnach gut angenommen: Jedes Jahr brüten dort zwischen 20 und 30 Paare. Seit 2012 wurden 500 Jungfalken flügge.

Filmfans aufgepasst: Das "goEast"-Filmfestival beginnt heute in Rheinland-Pfalz und Hessen. Es feiert gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen. Schwerpunkt des Festivals sind mittel- und osteuropäische Spiel- und Dokumentarfilme. Das Filmfestival läuft bis kommenden Dienstag unter anderem in Mainz und Wiesbaden. 44 Filme konkurrieren um die "goEast"-Hauptpreise, die am 29. April vergeben werden. Vielleicht habt ihr ja Lust auf Filme außer der Reihe und noch ein paar Urlaubstage übrig. Kino ist bei dem Wetter ja nicht die schlechteste Alternative, oder?

Service für Radler mit Platten

Wer auf einer Radtour eine Panne hat, freut sich vielleicht über die Radservice-Stationen des ADAC in der Region. Diese Säulen stehen direkt an Radwegen und dort sind unter anderem Reparaturwerkzeug und Luftpumpen zu finden. Heute und am Freitag werden zwei neue Stationen in Lohnsfeld und in Sippersfeld (Donnersbergkreis) eingeweiht, weitere Stationen sind in der Planung. Der Service ist übrigens für alle nutzbar - auch ohne ADAC-Mitgliedschaft.

Wenn ihr jetzt ganz heiß auf einen Platten seid, dann lest noch kurz weiter, denn die Säulendichte ist noch nicht allzu hoch in Rheinland-Pfalz. Ihr solltet also nachschauen, wo es diese Servicestationen bereits gibt , und dann möglichst in der Nähe einer Säule über Nägel, Reiszwecken oder Scherben fahren - sonst müsst ihr noch eine ganze Weile schieben. Aber vielleicht ist das auch egal, denn wer sein Rad liebt, der...