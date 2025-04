Was ist größer als 30 Zentimeter, kann fliegen und passt nicht in den Nistkasten in eurem Garten? Genau, ein Turmfalke. Die bevorzugen zum Brüten nämlich meist alte Bäume, Gebäude oder Kirchtürme. Trotzdem stellen Vogelschützerinnen und -schützer immer wieder auch große Nistkästen auf. Im südlichen Rheinland waren es in den vergangenen Jahren mehr als 100 Stück. Das hat der Naturschutzbund (NABU) mitgeteilt. Die Kästen werden demnach gut angenommen: Jedes Jahr brüten dort zwischen 20 und 30 Paare. Seit 2012 wurden 500 Jungfalken flügge.

Filmfans aufgepasst: Das "goEast"-Filmfestival beginnt heute in Rheinland-Pfalz und Hessen. Es feiert gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen. Schwerpunkt des Festivals sind mittel- und osteuropäische Spiel- und Dokumentarfilme. Das Filmfestival läuft bis kommenden Dienstag unter anderem in Mainz und Wiesbaden. 44 Filme konkurrieren um die "goEast"-Hauptpreise, die am 29. April vergeben werden. Vielleicht habt ihr ja Lust auf Filme außer der Reihe und noch ein paar Urlaubstage übrig. Kino ist bei dem Wetter ja nicht die schlechteste Alternative, oder?

7:54 Uhr

Service für Radler mit Platten

Wer auf einer Radtour eine Panne hat, freut sich vielleicht über die Radservice-Stationen des ADAC in der Region. Diese Säulen stehen direkt an Radwegen und dort sind unter anderem Reparaturwerkzeug und Luftpumpen zu finden. Heute und am Freitag werden zwei neue Stationen in Lohnsfeld und in Sippersfeld (Donnersbergkreis) eingeweiht, weitere Stationen sind in der Planung. Der Service ist übrigens für alle nutzbar - auch ohne ADAC-Mitgliedschaft.

Wenn ihr jetzt ganz heiß auf einen Platten seid, dann lest noch kurz weiter, denn die Säulendichte ist noch nicht allzu hoch in Rheinland-Pfalz. Ihr solltet also nachschauen, wo es diese Servicestationen bereits gibt , und dann möglichst in der Nähe einer Säule über Nägel, Reiszwecken oder Scherben fahren - sonst müsst ihr noch eine ganze Weile schieben. Aber vielleicht ist das auch egal, denn wer sein Rad liebt, der...