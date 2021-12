Keime in Matjesfilets: Lidl ruft Produkte zurück

per Mail teilen

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr ruft der Discounter Lidl bestimmte Matjes-Produkte zurück: Konkret geht es um die 256 Gramm-Packung "Nautica Edle Matjesfilets Nordische Art" sowie das Produkt "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Zwiebeln" in der 236 Gramm-Packung und "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Gartenkräutern" (225 Gramm) der Hanseatic Delifood GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.12.21 und der Chargen-Nummer L212451. In den Produkten sei der Keim Listeria monocytogenes nachgewiesen worden. Er kann schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen mit Symptomen ähnlich denen eines grippalen Infektes. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können krank werden. Die Produkte wurden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Hessen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verkauft.