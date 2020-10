per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz gilt ab kommendem Dienstag ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten. Schon ab morgen greift die Bußgeldregelung bei falschen Angaben in Restaurants.

Das teilte die Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag mit. Wer in Restaurants nicht seine korrekten persönlichen Daten hinterlässt und dabei erwischt wird, der muss fortan 150 Euro zahlen. Auf diese Summe hatte sich die Ampel-Koaliton zuletzt geeinigt.

Geschäftsreisende und Rheinland-Pfälzer von Regelung ausgenommen

Ein Beherbergungsverbot galt bislang nur für Urlauber aus ausländischen Risikogebieten. Die am Dienstag in Kraft tretende Ausweitung bedeutet, das Hotels, Pensionen und Herbergen in Rheinland-Pfalz dann grundsätzlich keine Touristen aus Corona-Risikogebieten innerhalb Deutschlands mehr aufnehmen dürfen - etwa aus Frankfurt oder Berlin. Ausnahmen gelten für Reisende mit negativem Corona-Test, der allerdings nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf. Geschäftsreisende und Menschen, die aus wichtigen privaten Gründen reisen, sind ebenfalls ausgenommen.

Auch für Corona-Risikogebiete in Rheinland-Pfalz gilt die Neuregelung nicht. Das heißt, dass Rheinland-Pfälzer im eigenen Bundesland Urlaub machen können - unabhängig davon, ob ihr Kreis oder ihre Stadt ein Risikogebiet ist.

Als Risikogebiete gelten Regionen mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder hatten sich Anfang der Woche darauf verständigt, auch für Reisen aus deutschen Risikogebieten ein Beherbergungsverbot zu verhängen.

CDU kritisiert Vorgehen der Landesregierung

Die Opposition übte am Freitag harsche Kritik am Vorgehen der Landesregierung. Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Klein und Christoph Gensch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, teilten mit, die Ampel-Koalition gebe bei der Pandemiebekämpfung kein gutes Bild ab. Es sei zu Beginn der Herbstferien völlig unklar, welche Auswirkungen die in Rheinland-Pfalz geltenden Regeln für Urlauber aus Rheinland-Pfalz und andere Einreisende hätten.

Außerdem zeigten sich beide Politiker besorgt angesichts der Vielzahl der unterschiedlichen Regelungen innerhalb der Bundesländer. Sie appellierten an die Landesregierung, künftig auf Alleingänge - wie zunächst in der Frage des Umgangs mit innerdeutschen Risikogebieten - zu verzichten. Sie solle sich stattdessen für bundesweit einheitliche Regelungen bei den Quarantänebestimmungen und bei der Ausweisung von Risikogebieten einsetzen.