Die Partei "Liberal-Konservative Reformer" (LKR) ist mit ihrer Klage auf Zulassung zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gescheitert. Die Partei hatte argumentiert, der Gesetzgeber hätte angesichts der Corona-Einschränkungen die Zahl der notwendigen Unterstützerunterschriften noch stärker senken müssen. Der Verfassungsgerichtshof des Landes folgte dem nicht und entschied, dass die Zulassungsvoraussetzungen zur Landtagswahl verfassungsgemäß seien (Az: VGH O 82/20 und VGH A 83/20). Die LKR hatten es nicht geschafft, die für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz nötige Zahl an Unterschriften von Unterstützern vorzulegen.