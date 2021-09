Mehr Straftaten in RLP im Zusammenhang mit Pandemie

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie gestiegen. Das gab Innenminister Lewentz (SPD) in einer Landtagsdebatte über die Bluttat von Idar-Oberstein bekannt.

Das Landeskriminalamt habe im ersten Halbjahr bereits 119 solcher Straftaten registriert, nach 78 im gesamten Vorjahr, sagte Roger Lewentz am Donnerstag im Landtag. Die meisten Straftaten seien Sachbeschädigungen und Beleidigungen gewesen, es seien aber auch bereits fünf Gewalttaten registriert worden, nach drei im Jahr zuvor, sagte der Innenminister. Lewentz äußerte sich während einer aktuellen Debatte zu dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein, der den Täter auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.

Tür von Kreisverwaltung Neuwied beschmiert

Die Kreisverwaltung Neuwied gab unterdessen bekannt, dass ihre Eingangstür mit dem Wort "Mörder" beschmiert worden sei. Der Schriftzug befinde sich an der Stelle, wo unter anderem die Aufforderung zum Tragen von Masken und "Hygienetipps" zur Eindämmung der Corona-Pandemie hingen. Zudem seien bei der Verwaltung und bei Landrat Achim Hallerbach (CDU) zahlreiche Nachrichten eingegangen, in denen sich Menschen im Ton vergriffen, teilweise beleidigten und drohten, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Einige Posts auf der Facebook-Seite seien wieder gelöscht worden.

Unbekannte haben die Eingangstür der Neuwieder Kreisverwaltung beschmiert. Kreisverwaltung Neuwied

Landrat Hallerbach fordert "verbale Abrüstung"

Hallerbach mahnte in der Mitteilung auch vor dem Hintergrund der Tat von Idar-Oberstein zur "verbalen Abrüstung" und Deeskalation. "Beleidigen und bedrohen Sie andere Menschen nicht, auch wenn diese eine andere Meinung haben", appellierte Hallerbach. Die Schmierereien würden ebenso wie Nachrichten mit justiziablem Inhalt zur Anzeige gebracht.