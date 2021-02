per Mail teilen

Um die Zahl illegaler Waffen zu reduzieren, könnte aus Sicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) eine neue Waffenamnestie sinnvoll sein. "Wir sollten im Kreise der Innenminister demnächst besprechen, ob wir nicht bald wieder eine bundesweite Waffenamnestie haben sollten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Schließlich könne jede schussfähige Waffe in den Händen von Unberechtigten eine potenzielle Gefahr darstellen. Das Nationale Waffenregister biete zwar inzwischen einen besseren Überblick. Er sei dennoch der Ansicht, "dass es insgesamt noch zu viele Waffen gibt, die möglicherweise undokumentiert sind". Im Jahr 2009 und Ende 2017/Anfang 2018 hatten Bürger jeweils die Gelegenheit gehabt, illegale Waffen straffrei bei den Waffenbehörden und bei der Polizei abzugeben. 2009 waren bundesweit rund 200.000 legale und illegale Waffen abgegeben worden. Bei der nächsten Aktion kamen bundesweit etwa 71.000 Waffen zusammen. Das Bundesinnenministerium strebt derzeit allerdings keine erneute Waffenamnestie an.