Die Innenministerkonferenz hat sich am Freitag mit der Amokfahrt in Trier beschäftigt. Außerdem stellte Innenminister Roger Lewentz (SPD) neue Waffen für Amok- und Terrorlagen vor.

Nach der Amokfahrt in Trier hat die Innenministerkonferenz beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die untersuchen soll, ob solche Gewalttaten vorzeitig erkannt werden können. Geprüft werden soll, ob nach bestimmten Anzeichen Handlungskonzepte greifen könnten.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz erklärte, die Amokfahrt in Trier habe verdeutlicht, dass solche Gewalttaten immer und überall passieren könnten und ein schnelles Eingreifen der Polizei erforderten.

Dem SWR sagte er: „Wir haben einen Einzeltäter, den wir vorher nicht auf dem Radar hatten. Wir müssen insgesamt klären, wie wir mit solchen Einzeltätern umgehen, und welche Chancen wir haben, Früherkennung zu betreiben. Denn das hat sich an mehreren Stellen in Deutschland bei Amoklagen so dargestellt.“

Mitteldistanzwaffen für Terrorlagen in Rheinland-Pfalz

Um auch auf terroristische Gefährdungslagen reagieren zu können, wurde die rheinland-pfälzische Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft der Polizei zudem mit rund 150 neuen Mitteldistanzwaffen ausgestattet. Die Waffen des Typs Sig Sauer MCX haben eine höhere Durchschlagskraft auf größere Entfernungen. Damit seien die Einsatzkräfte für mögliche Amok-Lagen gut ausgerüstet, sagte Lewentz.

„Terrorismus muss robust bekämpft werden können. Unsere Gegenüber haben im Zweifelsfall Kriegswaffen und die muss die Polizei auch auf Distanz bekämpfen können“, sagte der Innenminister. Sollten sich die Waffen in der Erprobung bewähren, könne das auch eine Waffe für den Streifendienst sein, so Lewentz.