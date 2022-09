Minister Lewentz muss erneut im U-Ausschuss aussagen

Hätte das Land am Anfang der Flutnacht vor gut einem Jahr die Katastrophe erkennen können, vielleicht sogar müssen? In dem Zusammenhang gab es zuletzt immer wieder und immer öfter Kritik an Innenminister Lewentz. Der sagte am Freitag zum zweiten Mal im Untersuchungsausschuss des Landtags aus.