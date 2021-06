Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur das öffentliche Leben, sie ruft auch Gefahren für Innere Sicherheit und Demokratie hervor. Und das wird nach Einschätzung von Innenminister Lewentz noch länger so bleiben.

Demokratiefeindliche, antisemitische und rechtsextremistische Bedrohungen würden den Verfassungsschutz auch nach der Pandemie noch intensiv beschäftigen, sagte Roger Lewentz (SPD) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2020.

Vor allem Rechtsextremisten und Angehörige des sogenannten Reichsbürger-Spektrums hätten in der Krise eine Chance gesehen, öffentliche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu instrumentalisieren, um Anschluss an die gesellschaftliche Mitte zu finden, sagte Lewentz.

Aggressionen, Emotionen und Verschwörungstheorien seien in vielen Teilen der Bevölkerung angekommen, wie er selbst immer wieder in Gesprächen mit den Menschen etwa in seinem Heimatort feststelle.

Mehr Straftaten mit politischem Hintergrund

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das zeigen Daten des Landeskriminalamts, die der SWR ausgewertet hat. Demnach stieg sowohl die Zahl der Delikte mit rechtem als auch die mit einem linken politischen Hintergrund.

"Völlig unterschiedliche Akteure und Gruppen"

Der Leiter der Abteilung Verfassungsschutz, Elmar May, sprach von "einer Vielzahl völlig unterschiedlicher Akteure und Gruppen, die überall aus dem Boden schießen". Der Verfassungsschutz könne diese Gruppen mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. "Berührungsängste von Teilen des bürgerlichen Spektrums scheinen aber nicht mehr zu bestehen."

Gefahr durch Islamismus unvermindert hoch

Auch die Bedrohung der Inneren Sicherheit durch den Islamismus und den islamistischen Terrorismus setzt sich laut Lewentz unvermindert fort. Dies habe sich 2020 unter anderem am neu entbrannten Streit um die Mohammed-Karikaturen und der in diesem Zusammenhang mit äußerster Brutalität durchgeführten Terroranschläge in Frankreich gezeigt sowie auch an weiteren islamistisch motivierten Anschlägen wie in Österreich am 2. November 2020. Der Messerangriff eines Islamisten am 4. Oktober 2020 in Dresden gegen ein homosexuelles Paar, der ein Menschenleben forderte, zeige, wie stark der Faktor "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" unter Islamisten ausgeprägt sei.

Unter den gleichbleibend rund 650 Islamisten in Rheinland-Pfalz gebe es konstant ca. 65 gewaltorientierte, der jihadistischen Szene zuzurechnende Personen. Auf dem Niveau von 2019 bewege sich mit etwa 230 Anhängern die salafistische Szene, die eine besonders kompromisslose Haltung vertrete.