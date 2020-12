Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz hat den Rechtsextremismus-Verdacht innerhalb der nordrhein-westfälischen Polizei als erschreckend bezeichnet. Dem SWR sagte er, er sehe aber keine Gefahr, dass dadurch das Vertrauen in die Polizei insgesamt verloren gehe.

Das gelte für das Ansehen der Polizei in Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit. Die "erschreckenden Erkenntnisse" aus NRW beträfen rund 30 Beamte. Das Bundesland beschäftige aber etwa 50.000 Polizisten. Da müsse man sehr vorsichtig sein, nicht von der gesamten Polizei zu sprechen, erklärte Roger Lewentz (SPD).

Er selbst kenne viele Polizeibeamte. Die "ganz überwiegende" Mehrheit der Beamten stehe auf dem Boden des Grundgesetzes.

Rechtsextreme Chatgruppen: Hitler-Bilder verschickt

In Nordrhein-Westfalen wurden 29 Polizistinnen und Polizisten vom Dienst suspendiert, weil sie in einem Chat rechtsextreme und rassistische Beiträge ausgetauscht haben sollen. In den Chatgruppen sollen 126 Bilddateien verteilt worden sein - darunter Fotos von Adolf Hitler oder die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer. Eine der Chatgruppen sei wahrscheinlich bereits im Jahr 2013 gegründet worden, spätestens im Mai 2015, hieß es vom nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU).

Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, hatte davor gewarnt, dass die Vorfälle in Nordrhein-Westfalen dazu führen können, dass die Menschen der Polizei weniger vertrauen.