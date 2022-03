Lewentz begrüßt Beobachtung von Teilen der "Querdenker"

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz begrüßt die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Teile der "Querdenken"-Bewegung zu beobachten. Sie seien eine Gefahr für die Innere Sicherheit.

Es sei "folgerichtig", diejenigen Gruppierungen und Einzelpersonen zu beobachten, deren Verhalten weit über einen friedlichen Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung hinausgehe, sagte Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch. Diese Entscheidung sei auch Grundlage für den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz.

"Es ist nicht zu akzeptieren, dass seit Beginn der Pandemie unsere demokratische Grundordnung und staatliche Einrichtungen zunehmenden Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sind und demokratische Entscheidungsprozesse in einer Weise verächtlich gemacht werden, die eine Gefahr für unsere Innere Sicherheit bedeutet", sagte der Minister.

Rheinland-Pfalz "kein Schwerpunkt der Protestszene"

Bei der Beobachtung gehe es vor allem um die Protagonisten der "Querdenker-Bewegung", betonte Lewentz. Obwohl Rheinland-Pfalz kein Aktionsschwerpunkt der Protestszene darstelle, seien dennoch immer wieder entsprechende Aktionen auszumachen, bisher vor allem in Kaiserslautern, in Mainz und in Trier.

"Die Versuche von Rechtsextremisten und Reichsbürgern, Einfluss auf die Proteste im Bundesgebiet zu nehmen, haben ebenso wahrnehmbar zugenommen wie die Aggressivität von Teilen der Demonstrationsszene", sagte Lewentz. Die Protestbewegung habe vermehrt Zulauf von Menschen wie "Corona-Leugnern und Verschwörungsfantasten", die das demokratische System als solches in Frage stellten, jedoch bislang keiner der bekannten extremistischen Erscheinungsformen hätten zugerechnet werden können.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte Lewentz noch gesagt, der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz habe die "Querdenken"-Bewegung im Blick, beobachte sie aber nicht.

Bundesamt richtet Sammelbeobachtungsobjekt für "Querdenker" ein

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte am Mittwoch mitgeteilt, es sei ein Sammelbeobachtungsobjekt eingerichtet worden. Darin erfasste Teile der Protestbewegung könnten entweder als sogenannter Verdachtsfall oder auch als erwiesen extremistisches Beobachtungsobjekt bearbeitet werden. Die dort beobachteten relevanten Akteure würden mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet. Dazu gehört das Speichern von persönlichen Daten, die Anwerbung von V-Leuten und in begründeten Fällen auch Kommunikationsüberwachung.

Baden-Württemberg überwachte "Querdenken"-Bewegung zuerst

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Landes-Verfassungsschutzbehörden Teile der Protestbewegung unter Beobachtung genommen: zunächst Baden-Württemberg, wo die "Querdenken"-Bewegung ihren Ursprung hat, danach folgten Bayern, Hamburg und zuletzt Berlin.