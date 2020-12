per Mail teilen

Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz hat die "Querdenker"-Bewegung im Blick, beobachtet sie aber nicht. Das teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit.

"Für Rheinland-Pfalz liegen derzeit keine Erkenntnisse für eine Einstufung als Beobachtungsobjekt vor", sagte Lewentz am Mittwoch vor Beginn der Innenministerkonferenz. "Sollten solche Erkenntnisse gewonnen werden, wird sich Rheinland-Pfalz einem solchen Schritt nicht verschließen." Die Innenministerkonferenz will sich an diesem Donnerstag mit dem Thema befassen.

Der Verfassungsschutz sei auf diesem Feld sehr aufmerksam unterwegs, auch wenn die Querdenker-Szene noch kein förmliches Beobachtungsobjekt sei, so Lewentz weiter.

Lewentz hatte bereits zuvor gesagt, dass "unorganisierte Einzeltäter" für Polizei und Verfassungsschutz extrem schwer feststellbar seien. Derzeit fänden "extrem denkende Ränder" zueinander. Es handele sich um "eine ganz bunte, aber für die Gesellschaft gefährliche Mischung."

Demos der "Querdenker" oft ohne Masken und ohne Abstand

Die "Querdenken"-Bewegung demonstriert seit Monaten auf den Straßen gegen die staatlich verordneten Corona-Einschränkungen und hält sich größtenteils nicht an Abstands- und Maskengebote.

Beobachtung in Baden-Württemberg

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet als erstes in Deutschland die "Querdenken"-Bewegung. Es gebe erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung, teilte das baden-württembergische Innenministerium mit. Die Gruppe radikalisiere sich zunehmend und werde durch Extremisten unterwandert. Gründer der "Querdenken"-Bewegung ist der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg.