Neue Flut-Videos: Wann lagen sie vor - und wo?

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat angeordnet zu klären, wann zwei neu aufgetauchte Videos aus der Flutnacht im Ahrtal vorlagen - und wo.

Die Videos waren vergangene Woche überraschend aufgetaucht und am Freitag im Untersuchungsausschuss gezeigt worden. In geheimer Sitzung, weil Menschen in Not darauf identifiziert werden könnten, wie es hieß. Dem Vernehmen nach sind auf den Filmen Menschen zu erkennen, die in den Wassermassen um ihr Leben kämpfen. Innenminister Lewentz hatte am Freitag gesagt, er sehe die Videos im Ausschuss zum ersten Mal.

Die Videos waren am späten Abend des 14. Juli 2021 von einem Polizeihubschrauber aus aufgenommen worden. Es soll geprüft werden, ob sie nun auf eine für die Öffentlichkeit geeignete Fassung zusammengeschnitten werden können.

CDU-Opposition sieht Videos als "Schlüsselbeweise"

Für den Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, lassen die Polizeivideos keinen Zweifel an der Lage in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vergangenen Jahres. Die CDU-Opposition nennt die Videos "Schlüsselbeweise" und kritisiert, die Landesregierung hätte die Aufnahmen dem Untersuchungsausschuss frühzeitig vorlegen müssen. CDU und AfD-Opposition fordern den Rücktritt des Innenministers.

Für die Christdemokraten als auch für die Freien Wähler ist zudem der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, nicht mehr im Amt tragbar. Linnertz als Chef der für Katastrophenschutz zuständigen Landesbehörde als auch Innenminister Lewentz sowie Beamte seines Lagezentrums hatten ausgesagt, in der Flutnacht im Juli 2021 kein vollständiges Bild der Katastrophe gehabt zu haben.

Bei der Flutkatastrophe vor rund 14 Monaten waren in Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal. 766 Menschen wurden verletzt. An der Ahr wurden auf einer Länge von 40 Kilometern Straßen, Brücken, Gas-, Strom- und Wasserleitungen und rund 9.000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Allein im Ahrtal sind rund 42.000 Menschen betroffen, landesweit etwa 65.000. Viele leben noch immer in Ausweichquartieren.