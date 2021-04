per Mail teilen

Die SPD Rheinland-Pfalz wirft der Bundespartei Fehler im beginnenden Bundestagswahlkampf vor. Diese reagiert verschnupft, offizielle Statements gibt es nicht.

"Wir verpassen gerade den Wahlkampfstart", sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz der "Süddeutschen Zeitung" am Mittwoch. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil habe es versäumt, die "Chaostage" der Union um die Nominierung von Kanzlerkandidat Armin Laschet politisch zu nutzen. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir dies Tag für Tag in den Medien benennen", sagte Lewentz.

Eineinhalb Monate nach dem Sieg der rheinland-pfälzischen SPD bei der Landtagswahl sagte Lewentz mit Blick auf die nach wie vor schlechten Umfragewerte seiner Partei, die SPD in Deutschland habe ein Wahrnehmungsproblem. "In so einer Lage ist es wie im Fußball", sagte Lewentz, der als Innenminister von Rheinland-Pfalz auch für den Sport zuständig ist. "Wenn du 0:2 hinten liegst, kannst du doch nicht auf Ergebnis halten spielen.

"Das bringt uns nicht auf 20 Prozent"

Diesen Zwischenruf von der Seitenlinie hätte es nicht gebraucht: Das ist zusammengefasst der Tenor der Reaktionen in der SPD-Parteizentrale auf das Lewentz-Interview. Als ob flotte Sprüche des von Lewentz als zu vornehm und zurückhaltend getadelten SPD-Generalsekretärs Klingbeil die SPD von unter 15 auf über 20 Prozent bringen könnten.

Der Fahrplan stehe, früher als alle anderen habe die SPD ihren Kanzlerkandidaten und das Programm auf den Weg gebracht. Am 9. Mai werde Olaf Scholz auf dem Bundesparteitag in Berlin nochmal unter großem Beifall auf das Schild gehoben und auch das "Zukunftsprogramm" genannte Wahlprogramm beschlossen. Man sei weiter in der Kampagnenplanung als alle anderen.

Keine öffentliche Reaktion von Klingbeil

Das Interview hat man also in Berlin etwas stirnrunzelnd zur Kenntnis genommen, offiziell sagt keiner etwas, schon gar nicht der gescholtene Generalsekretär Klingbeil. So richtig kann keiner nachvollziehen, warum ausgerechnet aus dem Landesverband, der immer das "Geschlossenheits-Gen" als spielentscheidend hervorhebt, nun (unerwünschte) öffentliche Ratschläge kommen.

Es gibt allerdings unter den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten in Berlin durchaus auch Verständnis für Lewentz: Es sei viel zu ruhig angesichts der miserablen Umfragewerte, man müsse andere Ansprüche als 13 Prozent haben - und da komme der "kleine Weckruf" von einem "Gewinnertypen wie Lewentz", der erkennbar keine weitergehenden Bundesambitionen habe und dem es nur um die Sache gehe, zur rechten Zeit.

Debatte über Erfolgsaussichten von Scholz

Natürlich hat erst recht mit der Nominierung von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock innerhalb der SPD und darüber hinaus die Debatte Fahrt aufgenommen, wie weit es her ist mit den Erfolgsaussichten des Vizekanzlers, Kanzler zu werden. Der "Berliner Tagesspiegel" meint, nur einer könne Scholz noch retten: Scholz selbst, weil er sich seine Kanten abgeschliffen habe und den linken Ideen der eigenen Parteiführung nicht entgegenstelle.

"Wie sollen die Menschen einem Kanzlerkandidaten zutrauen, sich gegen Wladimir Putin und Xi Jingping zu behaupten, wenn der vor Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kuscht", fragt der "Tagesspiegel".

"Auf sie mit Gebrüll": Das soll die Botschaft des rheinland-pfälzischen Löwen aus Kamp-Bornhofen, dem Heimatort von Roger Lewentz, sein. Ob am Ende auch die Berliner Parteistrategen davon überzeugt sind und sagen: Gut gebrüllt, Löwe?