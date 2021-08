per Mail teilen

Die schreckliche Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal hat am Donnerstag den Innenausschuss des Bundestags beschäftigt. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sollte per Videoschalte Auskunft über die Geschehnisse geben.

Auf Details zu den genauen Abläufen der dramatischen Flutnacht im Krisenstab von Ahrweiler und seiner Rolle habe Lewentz aber in der nicht-öffentlichen Sitzung nicht eingehen wollen, kritisierte der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster.

CDU vermisst genaue Angaben

Was den Abend der Katastrophe angehe, habe er darauf verwiesen, "dass es möglicherweise einen Untersuchungsausschuss gibt, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt." Er sei enttäuscht, dass Lewentz zu allen kritischen Fragen ausweichend geantwortet habe, sagte Oster.

SPD spricht von "Detailtiefe" in den Aussagen

Ganz anders sah die Befragung allerdings der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Thomas Hitschler. Der rheinland-pfälzische Innenminister habe durch seine Detailtiefe den Ausschuss beeindruckt. Zu klären, was genau an dem Abend in Ahrweiler passiert sei, sei nicht Aufgabe des Bundestags.

FDP fordert Modernisierung des Warnsystems

Die FDP drang unterdessen auf eine Modernisierung des Warnsystems. Der Deutsche Wetterdienst und das Warnsystem MOWAS verwendeten unterschiedliche Warnstufen, und zwar jeweils umgekehrt, so der Wormser Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin: "Die Warnstufe 1 ist einmal die schwächste, einmal die stärkste Warnstufe, das Land Rheinland-Pfalz hat noch ein fünfstufiges Warnsystem, auch das gehört dringend auf den Prüfstand."

Seehofer für einheitliche Warn-Regeln

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plädierte bei der Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen für klarere Vorgaben und einheitliche Regeln. Bei einem Schadensereignis der höchsten Gefahrenstufe müsse die Bevölkerung gewarnt werden. An der Kompetenzverteilung von Bund und Ländern will er nichts ändern.

Im Landkreis Ahrweiler soll der Katastrophenalarm in der Flutnacht erst sehr spät ausgelöst worden sein. Bei der Katastrophe kamen 133 Menschen ums Leben, Tausende wurden obdachlos, hunderte Gebäude wurden weggerissen.