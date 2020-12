Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) warnt vor vermehrten Cyberangriffen auf Unternehmen. Betroffen seien nicht nur große, sondern vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen im Land.

Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass es im vergangenen Jahr rund 380 Cyberangriffe in Rheinland-Pfalz gegeben hat. Schwerpunkte der Täter seien Energieversorger, Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik, Automobilfirmen und Biotechnologie-Betriebe. In Rheinland-Pfalz seien zum Beispiel ein Fahrradhersteller ("Canyon Bicycles") in Koblenz und die Technischen Werke in Ludwigshafen betroffen gewesen.

Motive der Täter vielfältig

Die Täter nutzten gezielt Schwachstellen in der IT-Infrastruktur der Betriebe, teilte Lewentz bei der Vorstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit am Montag mit. Er appellierte an Unternehmen, in IT-Sicherheit zu investieren. Der Schaden, den ein Cyberangriff verursache, könne bei mehreren hunderttausend Euro liegen.

"Die Gefahr, die durch Cyberangriffe unseren rheinland-pfälzischen Unternehmen, aber auch der Landesverwaltung droht, darf nicht unterschätzt werden", so Lewentz. Sie gehe von Kriminellen aus, die aus finanzieller Motivlage handelten oder aus Zerstörungswut, aber auch von nachrichtendienstlichen Akteuren im Bereich der Cyberspionage, sagte der Minister.

Unternehmen und ihre Mitarbeiter gleichermaßen Ziele

Zu den potentiellen Geschädigten zählten nicht nur die großen Unternehmen, sondern gerade auch kleinere und mittelständige Betriebe. Nicht nur eine nicht ausreichend geschützte IT-Infrastruktur könnte dabei ausgenutzt werden: Auch die Mitarbeiter liefen Gefahr, zu potentiellen Angriffszielen werden. Täter versuchten, deren "digitale Identität" zu übernehmen und darüber in die Unternehmens-IT einzudringen.

Innenminister Lewentz appelliert daher auch an die Eigenverantwortung der Unternehmen, in ausreichende IT-Sicherheit zu investieren: "Wer Geld für die eigene IT-Sicherheit spart, tut dies an der falschen Stelle. Die Schäden, die durch erfolgreiche Cyberangriffe entstehen, übersteigen schnell die ursprünglichen Ausgaben für eine bessere IT-Sicherheit."

LKA und Verfassungsschutz beraten Betriebe

Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamtes und der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz beraten Unternehmen in Rheinland-Pfalz im Vorfeld, um Cyberangriffe möglichst zu verhindern. Die Firmen erhalten Warnhinweise und werden im Falle eines Cyberangriffs bei der Bewältigung unterstützt. Werden Cyberangriffe dennoch erfolgreich durchgeführt und liegt ihnen ein strafbares Handeln zugrunde, schalten sich Polizei und Staatsanwaltschaft ein.