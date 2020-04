Wer in Rheinland-Pfalz gegen die ab Montag geltende Maskenpflicht verstößt, kommt in der ersten Woche noch mit einer Ermahnung davon. Danach wird laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) aber ein Bußgeld fällig.

Lewentz hofft, dass die Höhe des Bußgelds bei Verstößen gegen den Mund-Nasen-Schutz im geplanten Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 30. April bundeseinheitlich festgelegt werde. Falls das nicht der Fall sein sollte, werde Rheinland-Pfalz ein eigenes Bußgeld festlegen. Wie hoch dieses dann ausfallen könnte, dazu wollte er sich nicht äußern.

Im Nachbarland Hessen werden 50 Euro fällig

Hessen hat sich bereits festgelegt: Wiederholte Verstöße können mit einem Bußgeld von 50 Euro bestraft werden. Auch bei der Frage zu Lockerungen in der Gastronomie setzt Lewentz auf die Schalte.

Dauer 0:33 min Innenminister Roger Lewentz (SPD): Großteil sehr verantwortungsbewusst Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Rheinland-Pfälzer dazu aufgefordert, sich auch am kommenden Wochenende und mit Beginn der Maskenpflicht ab Montag beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen weiterhin so verantwortungsbewusst zu verhalten.

Die Bürger in Rheinland-Pfalz halten sich seit den ersten Lockerungen der Corona-Verordnung am Montag laut Polizei weitgehend an die Regeln. Lewentz sprach von einem insgesamt "niedrigen Niveau" an Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt habe die Polizei 454 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Die meisten Bürger in Rheinland-Pfalz verhielten sich diszipliniert.

Verstöße wegen zu großer Nähe und zu vielen Leuten

Dieser Trend habe sich bereits vor den Lockerungen abgezeichnet. Die Zahl der Verstöße sei nach und nach gesunken. Während die Polizei am ersten Aprilwochenende noch 358 Verstöße pro Tag registriert habe, seien es zwei Wochenenden später durchschnittlich 245 Verstöße am Tag gewesen - also rund 100 weniger Ordnungswidrigkeiten. In den meisten Fällen hätten Menschen draußen nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder sie seien in Gruppen aus drei bis zehn Personen unterwegs gewesen.

Innenminister: Es kann bis zu zwei Jahre dauern

Lewentz forderte die Rheinland-Pfälzer auf, sich auch am kommenden Wochenende und mit Beginn der Maskenpflicht ab Montag beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen weiterhin so verantwortungsbewusst zu verhalten. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass es weitere Lockerungen geben könne.

"Wir brauchen einen langen Atem", sagte Lewentz. Es könne Monate, möglicherweise auch ein, eineinhalb oder gar zwei Jahre dauern. Verstöße gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, soll in der ersten Woche mit Ermahnungen begegnet werden, sagte Lewentz.