Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat sich dagegen ausgesprochen, die in Impfzentren übrig gebliebenen Corona-Impfstoffe der Polizei anzubieten. Bei den Polizeigewerkschaften stößt er teils auf Kritik, teils auf Zustimmung.

Der SPD-Politiker sagte dem SWR, eine solche Impfaktion müsse geplant durchgeführt werden. Lewentz erklärte, man habe einen sehr guten polizeiärztlichen Dienst. Der werde die Impfungen schnell und flächendeckend bei der Polizei organisieren.

Lewentz sagte wörtlich: "Impfen nach dem Prinzip Zufall – also: ist in irgendeinem Impfzentrum abends noch irgendwas übrig, dann ruft man spontan die Polizei an – das kann für eine Organisation wie die Polizei überhaupt kein Vorteil sein. Das bringt gar nichts, einzelne unkoordiniert zu impfen."

Kritik von der DPolG

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Rheinland-Pfalz kritisiert das Innenministerium für seine Haltung. Hintergrund ist, dass beispielsweise das Impfzentrum in Polch der Polizei in Mayen abends anbietet, übrig gebliebene Corona-Impfdosen an Polizisten zu verimpfen. Der Landesvorsitzende Thomas Meyer betonte: "Jeder einzelne Kollege und jede einzelne Kollegin ist wichtig. Je früher wir anfangen, desto besser." Die eigene polizeiliche Impfstrategie in Rheinland-Pfalz sieht laut DPolG vor, erst Ende März mit den Impfungen für Polizisten anzufangen.

GdP fordert geordnetes Verfahren statt Zufallsprinzip

Die Gewerkschaft der Polizei im Land (GdP) ist wie Lewentz dagegen, Rest-Impfstoffe nach dem Zufallsprinzip an Polizisten zu vergeben. Dem SWR sagte die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz, sie könne sich eine Vergabe von Rest-Impfstoffen an Polizisten nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen vorstellen. Wenn es ein geordnetes Verfahren dafür gebe, die Polizisten mit den Rest-Stoffen zu verimpfen, dann spreche nichts dagegen. Es müsse allerdings gewährleistet sein, dass auch eine zweite Impfung stattfindet und alles dienstunfallrechtlich abgesichert ist. Dies sei derzeit leider nicht der Fall.