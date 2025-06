Zum letzten Mal Triathlon in Baumholder

per Mail teilen

Am Wochenende sind rund 300 Sportlerinnen und Sportler beim Triathlon in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) an den Start gegangen. Die 14. Ausgabe war gleichzeitig die letzte. Nach Angaben des Veranstalters sind die immer strengeren Sicherheitsauflagen kaum noch umzusetzen. Außerdem werde es immer schwieriger, genug ehrenamtliche Helfer zu finden.