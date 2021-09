Letzter Tag des Lokführer-Streiks

Tag 6 und damit der letzte Tag des Lokführer-Streiks: Auch heute müssen sich Pendler im Südwesten wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion, Tamara Land:

Im Regionalverkehr fallen weiterhin rund 60 Prozent der Züge aus. So wurde im Rhein-Main-Gebiet der Betrieb mehrerer S-Bahnlinien eingestellt, das betrifft auch die Landeshauptstadt Mainz. Die übrigen S-Bahn Linien fahren nur im Stunden-Takt. Auch im Großraum Stuttgart sollen die S-Bahnen heute nur einmal pro Stunde fahren. Im Fernverkehr hatte die Bahn ihr Angebot am Wochenende nach eigenen Angaben aufgestockt: So sei knapp jeder dritte Zug im Einsatz gewesen. Das soll auch für den heutigen Montag gelten. Am Freitag war die Bahn auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert in dem Tarifstreit unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Das Angebot der Bahn liegt nicht weit davon entfernt, allerdings gibt es Streit um Details wie die Laufzeit und die Altersversorgung der Lokführer. Darüber hinaus steht im Hintergrund ein grundsätzlicher Konflikt darüber, wie viel Einfluss die kleine GdL im Vergleich zur größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG künftig im Bahnkonzern haben wird. Der Ausstand soll noch bis morgen früh, zwei Uhr dauern. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.