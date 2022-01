"Jetzt lerne ich lesen und schreiben"

per Mail teilen

Rund 350.000 Menschen in Rheinland-Pfalz können gar nicht oder nur wenig lesen und schreiben. Eine davon ist Heidi. Sie sagt, man habe sie in der Schule einfach durchgeschleift und die Defizite ignoriert. Heute will sie ihren eigenen Weg gehen und ist dabei lesen und schreiben zu lernen.