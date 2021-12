"Wir bereiten alles für eine Omikron-Welle vor"! Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Tag nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Die verschärften Maßnahmen sollen in Teilen schon am 23. Dezember in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. mehr...