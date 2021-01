Frauke Zipp von der Akademie Leopoldina wirft der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Beschaffung des Corona-Impfstoffs vor. Auch die FDP spricht von "erklärungsbedürftigen Vorgängen".

"Ich halte die derzeitige Situation für grobes Versagen der Verantwortlichen", sagte die Neurologin Frauke Zipp der Zeitung "Die Welt" (Samstagsausgabe). Auf SWR-Anfrage fügte sie hinzu, die EU hätte von jedem, der "schon im Sommer erfolgversprechenden Impfstoffe eine für 60 Prozent der Bevölkerung ausreichende Menge" bestellen müssen. "Wenn es um Leben und Tod geht und es gibt mehrere Optionen zur Rettung - und man weiß noch nicht, welche funktioniert - dann verfolgt man doch alle, wenn man kann, und nicht alle ein bisschen."

Diese Strategie hätte maximal zehn Milliarden Euro gekostet, so Zipp weiter. "Diese Chance nicht zu ergreifen, kann ich nicht nachvollziehen." Zipp ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und berät die rheinland-pfälzische Landesregierung.

Mit den mehr als 400 in Deutschland aufgestellten Impfzentren könnten nach derzeitiger Auskunft pro Tag und Zentrum etwa 1.000 Impfungen durchgeführt werden, betone Zipp. "Das sind in drei Monaten etwa 35 Millionen Personen, damit wäre viel gewonnen." Aber hier könne man sicherlich noch mehr Freiwillige rekrutieren, "die gibt es nämlich".

Wissing fordert Erklärung der Bundesregierung

Die Kritik an der Impfstoffbeschaffung sei sehr ernst zu nehmen, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing der "Welt". Man sehe am Beispiel Israels und anderer Länder, dass es möglich sei, schneller zu impfen. "Die Bundesregierung muss sehr gut erklären, warum das in Deutschland so schleppend läuft." Wissing ist auch Landeschef der FDP und stellvertretender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.

Ärztegewerkschaft sieht keine Entspannung

Unterdessen dämpft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Hoffnung auf schnelle Entspannung in den Krankenhäusern durch den Impfstart. Bei allem Optimismus müsse allen klar sein, dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neues Jahres kaum Entlastung für das Infektionsgeschehen zu erwarten sei, erklärte die Gewerkschaftsvorsitzende Susanne Johna.