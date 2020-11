per Mail teilen

Die Ethnologin Carola Lentz hat als Präsidentin die ehrenamtliche Spitze des Goethe-Instituts übernommen. Die Seniorforschungsprofessorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz war im vergangenen Jahr vom Präsidium des Goethe-Instituts für die Position gewählt worden. Sie ist nach der Juristin Jutta Limbach die zweite Frau an der Spitze des Instituts und folgt auf Klaus-Dieter Lehmann. Der 80 Jahre alte Lehmann war seit 2008 Präsident der Organisation. Lentz hält den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus für ein zentrales Thema ihrer künftigen Arbeit. In ihrer Antrittsrede plädierte die 66-Jährige für eine Kultur der Offenheit: "Wir müssen lernen, genau zuzuhören."