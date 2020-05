per Mail teilen

"Ab Anfang Juni ist jedes Kind in den Kitas willkommen." Das hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig angekündigt. Vorrang sollen Vorschulkinder haben.

Dauer 1:36 min Bildungsministerin Hubig stellt Kita-Konzept vor Alle Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz sollen spätestens Anfang Juni wieder eine Einrichtung besuchen können. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte dazu ein gemeinsames Konzept von Land, Kita-Trägern, Elternvertretern und Gewerkschaften vor.

Der Anspruch auf Bildung und Betreuung soll ab sofort bis zum 8. Juni in den Kindertageseinrichtungen im Land umgesetzt werden - soweit es das Infektionsgeschehen, das verfügbare Personal und die Räumlichkeiten vor Ort zulassen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte am Mittwoch in Mainz die Leitlinien für die Kita-Öffnungen vor. Sie waren gemeinsam mit den kommunalen und sonstigen Trägern von Kitas, Elternvertretern und Gewerkschaften erarbeitet worden.

Eingeschränkter Regelbetrieb startet

Bis die Kapazitäten vor Ort ausreichten, werde es aber für viele Kinder und ihre Eltern nur ein sehr eingeschränktes Angebot geben, räumte Hubig ein. Besonders sollten darum Kinder berücksichtigt werden, die am Übergang zur Grundschule stehen sowie Kinder von Alleinerziehenden und Vollberufstätigen, die dringend auf eine Betreuung angewiesen seien. Auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollten vorrangig in Kitas betreut werden.

Damit gehe Rheinland-Pfalz in die dritte Stufe der Öffnung. Kita-Betreuung müsse auch in Corona-Zeiten den Rechten der Kinder gerecht werden, sagte Hubig. Die Ministerin kündigte an, dass für die üblichen Schließzeiten im Sommer eine Betreuung organisiert werden solle. Auch Neuaufnahmen und Eingewöhnungen sollen nun wieder stattfinden können.

Eingewöhnung wieder möglich

Nicht jede Kita sei gleich, sagte die Ministerin und verwies etwa auf unterschiedliche Bauweisen. Darum gebe es keine feste tägliche Stundenvorgabe. Vertreter der Kita-Träger versprachen, individuelle Lösungen für die Familien zu finden. Die Ministerin betonte, dass die Gesundheit an vorderster Stelle stehe. Das Land trage Verantwortung für die Erzieher und die Kinder und deren Eltern.

Die Ministerin verwies auf die Hygieneempfehlung für Kitas. Klar sei, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht in Kitas einzuhalten sei. Es solle aber darauf geachtet werden, dass die Gruppen klein blieben und sich nicht mischten. Deshalb sollen die Einrichtungen zum Beispiel Betreuung im Freien anbieten und Eltern als Hilfspersonal verpflichten. Dafür werde es auch zusätzliches Geld vom Land geben. Sollte es Infektionen geben, werde anlassbezogen und flächendeckend getestet. "Schnell und konsequent - so wird bei uns getestet." Die Entscheidung darüber liege bei den Gesundheitsämtern.

Jedes Kind? CDU hat Zweifel

Die CDU-Opposition im Landtag zweifelt daran, ob wirklich jedes Kita-Kind im Juni wieder in den Kindergarten gehen kann. Die familienpolitische Sprecherin Simone Huth-Haage sagte, der Öffnungsplan laufe Gefahr, an der Realität zu scheitern. Womöglich habe Hubig zu viel versprochen. Denn das hänge davon ab, wie sich die Zahl der Infektionen entwickle, wie viel Personal und wie viel Platz es in den Einrichtungen vor Ort gebe.



Die AfD forderte, Kitas sollten generell wieder öffnen - mit Hygieneregeln wie regelmäßigem Händewaschen oder Lüften.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Ingo Klein, sagte, die neuen Leitlinien seien ein Kompromisspapier. "Das allerwichtigste war uns, dass die Türen nicht unkontrolliert geöffnet werden."

Derzeit "erweiterte Notbetreuung"

Die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossenem Kitas bieten zurzeit eine "erweiterte Notbetreuung" an. Mit dem im vergangenen Jahr grundlegend neugefassten Kita-Gesetz gibt das Land den Rahmen für die Arbeit in den Tagesstätten vor. Die Bedingungen vor Ort zu gestalten, ist aber Sache der Träger wie Kommunen, Kirchen oder Wohlfahrtsverbände.