Der rheinland-pfälzische DGB-Chef Muscheid verlangt, dass Lehrer früher als bislang geplant gegen Corona geimpft werden. Der Philologenverband dämpft derweil Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht.

Auch Erzieher, Polizisten, Beschäftigte im Einzelhandel und im Nahverkehr seien jeden Tag mit vielen Menschen in persönlichem Kontakt, sagte Dietmar Muscheid am Dienstag. Sie müssten daher in der Impfstrategie des Bundes eine höhere Priorität erhalten und "möglichst umgehend geimpft werden". Am Mittwoch werden Bund und Länder über die weiteren Schritte im Kampf gegen das Coronavirus beraten.

Der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) forderte am Dienstag ebenfalls ein Impfangebot für Erzieher an Kindertagesstätten. Nur dann sei eine weitere Öffnung der Kitas in Rheinland-Pfalz möglich, erklärte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Kathrin Gröning. "Es wäre unverantwortlich, Beschäftigte, Eltern und Kinder diesem hohen Gesundheitsrisiko auszusetzen."

Philologenverband will "stabil-niedrige" Zahlen

Der rheinland-pfälzische Philologenverband sprach sich derweil gegen eine rasche Rückkehr zum Unterricht in den Schulen aus. Man könne erst dann in den Präsenzunterricht übergehen, wenn die Infektionszahlen stabil niedrig blieben, sagte Verbandschefin Cornelia Schwartz. Einer schnellen Öffnung dürfe nicht noch schneller ein nächster Lockdown folgen.

"Es ist unser Ziel, wieder verlässlich Schülerinnen und Schüler in der Schule zu unterrichten", so Schwartz, deren Orgsanisation vor allem Lehrer an Gymnasien vertritt. "Damit wir bald wieder Unterricht in der Schule halten können und nicht unnötig lange im Fernunterricht verharren müssen" sollte erst ein "stabil-niedriger Zustand der Inzidenzzahlen" abgewartet werden. Der Verband spricht von einer "verlässlichen Öffnung mit Bedacht".