Die Lehrer in Deutschland werden erst im kommenden Jahr flächendeckend mit Laptops ausgestattet. "In diesem Jahr wird sich das nicht mehr umsetzen lassen", bestätigte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), dem SWR. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet. Gründe für die Verzögerung sind laut Hubig der Beratungsbedarf des Bundes bei der Finanzierung sowie deutlich längere Lieferfristen für Geräte. Das Dienstlaptop-Programm hatten Ländervertreter, SPD-Chefin Saskia Esken und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im August bei einem "Schulgipfel" angestoßen. Laut dem Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz war abzusehen, dass es Zeit brauche, bis die Geräte flächendeckend verteilt seien.