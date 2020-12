Am letzten Samstag vor Heiligabend ist normalerweise die Hölle in den Innenstädten und Einkaufszentren in Rheinland-Pfalz los. Aber dieses Jahr will die Politik genau das nicht. Der Lockdown seit Mittwoch hat das Weihnachtsgeschäft ausgebremst. Die Einzelhändler nutzen aber jede Möglichkeit aus, um doch noch irgendwie Geld zu verdienen.