Passanten, die in Bad Kreuznach dem Opfer einer Messerattacke zur Hilfe eilten, haben am Mittwoch den rheinland-pfälzischen Landespreis für Zivilcourage erhalten. Innenminister Roger Lewentz (SPD) überreichte die Auszeichnung an die Kreuznacher Harun Pazarlilar und Heinz Zingen sowie an Michael Schwenk aus Hargesheim, die dem Verbrechensopfer die Flucht ermöglichten und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Außerdem wurde Birgit Buchborn-Klos aus Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) ausgezeichnet, weil sie eine Nachbarin davor bewahrte, Opfer eines "Enkeltrick"-Betrugs zu werden. Weitere Preisträger sind Tatjana Gerzen aus Germersheim und Thomas Warkentin aus Rhaunen (Landkreis Birkenfeld), die bei einem Besuch der Kyrburg einen Suizid verhindern konnten. Ein Sonderpreis des Landes geht an eine Schülerinitiative des Kreisjugendrings Südwestpfalz. Alle Preisträger hätten sich dafür eingesetzt, menschliches Leid zu verhindern, sagte Lewentz.