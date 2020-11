Mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurden gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Deutschland erstmals rechtlich anerkannt. Am 10. November 2000 wurde das Gesetz dazu im Bundestag beschlossen, im darauffolgenden August trat es in Kraft. Was heute selbstverständlich wirkt, war damals eine einschneidende Veränderung.

"Für mich war das tatsächlich der Grund, nach Deutschland zurückzukehren", erinnert sich Werner Bohr aus Trier. Der Innenarchitekt lebte zu diesem Zeitpunkt mit seinem damaligen Partner, einem US-Amerikaner, in San Francisco. "Das war damals für mich, der in einer binationalen Partnerschaft lebte, der Hammer."

In den USA hatte Bohr zwar ein Arbeitsvisum - aber noch nicht die Option einer Anerkennung seiner Partnerschaft mit entsprechenden Rechten. "In Deutschland hatten wir mit dem neuen Gesetz die Möglichkeit, die Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen, um beide problemlos in einem Land arbeiten und zusammenleben zu können."

Lebenspartnerschaft vs. Ehe: Gleiche Pflichten, weniger Rechte

Vorangetrieben wurde die Einführung der Lebenspartnerschaft in Deutschland von der 2000 regierenden rot-grünen Koalition. Der Widerstand gegen die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Paaren war allerdings groß. In den von der CDU regierten Bundesländern Bayern, Sachsen und Thüringen wurde nach dem Beschluss sogar ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet, um das neue Gesetz für verfassungswidrig und nichtig zu erklären - ohne Erfolg.

Die Institution Ehe fassten die Politiker mit der Möglichkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft vor rund 20 Jahren noch nicht an: Sie sollte bis 2017 nur heterosexuellen Paaren möglich sein. Während die eingetragene Lebenspartnerschaft ebenfalls auf dem Standesamt eingetragen wurde und ähnliche Rechte und Pflichten mit sich brachte wie die Ehe, gab es gewichtige Unterschiede, etwa wenn es um Steuerrecht oder die Adoption von Kindern ging. Eine vollkommene Gleichberechtigung war damit also nicht erreicht. Erst 2017 konnten Menschen, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft führten, diese in eine Ehe überführen.

Keine Ehe "Zweiter Klasse"

Die "Ehe für alle" sei wie seinerzeit das Lebenspartnerschaftsgesetz ein wichtiger Schritt gewesen, meint Bohr, denn: "Mit solchen Gesetzen beeinflusst man auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern einfach lange Zeit braucht." Dies gelte nicht nur für die Rechte von Schwulen und Lesben, sondern auch für die anderer Personengruppen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Herkunft angefeindet würden.

Dies führe schrittweise, über Jahrzehnte hinweg, zu einer Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft: "Auf Toleranz folgt Akzeptanz und schließlich gelebte Normalität - und dass die Dinge endlich nicht mehr in Frage gestellt und Menschen gleiche Rechte zugestanden werden, wie es auch das Grundgesetz vorsieht."

Familienministerin Spiegel: Gesellschaftliche Akzeptanz noch lange nicht erreicht

Während die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren in den letzten Jahren vorangetrieben wurde, sind queere Personen - lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen - noch immer Vorurteilen und Ressentiments ausgesetzt. In einer aktuellen Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, an der sich rund 140.000 Menschen aus 27 EU-Ländern beteiligten, gab die Hälfte aller Befragten an, aus Angst vor Gewalt, Belästigung oder Benachteiligung, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verbergen oder bestimmte Situationen zu vermeiden.

Für sie sei dieses Ergebnis Verpflichtung und Ansporn zugleich, den Landesaktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" weiterzuführen, sagte dazu die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) im Oktober: "Ich bin stolz darauf, dass der Gesetzentwurf zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus Rheinland-Pfalz stammte. Aber nach wie vor gibt es Handlungsbedarf."