per Mail teilen

Die Kehler Firma Fromi GmbH warnt vor dem Verzehr des französischen Camemberts Moulé à la Louche, Isigny Calvados. Es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit unerwünschten Bakterien, warnte die Firma am Donnerstag. Der Käse wird in zehn Bundesländern verkauft, auch in Rheinland-Pfalz.