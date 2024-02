per Mail teilen

Der 29. Februar 2024 ist ist der Tag der Seltenen Erkrankungen. In Deutschland sind ca. vier Millionen Menschen davon betroffen. Antje Gillenberg aus Dahn in der Südwestpfalz ist eine davon. Sie leidet unter Lungenhochdruck. "Wenn ich die Diagnose damals nicht so schnell bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben", sagt Gillenberg.