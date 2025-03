In Prüm haben rund 200 Menschen an einem fünf Kilometer langen Wohltätigkeitslauf teilgenommen. Hintergrund ist die Wanderausstellung “Deine Anne - ein Mädchen schreibt Geschichte" über Anne Frank. Die Schau des Berliner Anne-Frank-Zentrums wird im Mai in der Basilika in Prüm zu sehen sein. Die Veranstalter wollen mit dem Lauf auf die Ausstellung aufmerksam machen und die Teilnehmer unterstützen die Schau mit ihrem Startgeld. Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren in einem KZ. Durch ihr Tagebuch ist sie unvergessen.