Langes Wochenende in RLP mit viel Stau, aber schönem Wetter

Vatertag, Christi Himmelfahrt, Brückentag - viel los in den kommenden Tagen in RLP. Eine Übersicht über die wichtigsten Informationen, damit die kurze Auszeit schön wird.

Rheinland-Pfalz steht ein langes Wochenende bevor. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und Vatertag. Da sich viele am Freitag einen Brückentag nehmen, gibt es vier freie Tage, an denen einiges unternommen werden kann. Die Übersicht über alle wichtigen Informationen:

Verkehr in RLP

Wetter in RLP

Veranstaltungen Vatertag

Ausflugstipps

Gut zu wissen: Vatertag an Christi Himmelfahrt

Wie immer an langen Wochenenden, rechnet der Automobilclub Deutschland (ADAC) mit viel Verkehr auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Die erste Stau-Spitze erwartet der ADAC schon am Mittwoch von etwa 13 bis 19 Uhr. Vor allem auf der A61 zwischen Koblenz und Ludwigshafen sollten Autofahrende mehr Zeit einplanen.

Wer hierzulande zum Ausflug startet, sollte vorher tanken, denn: In Rheinland-Pfalz ist das Tanken aktuell deutschlandweit am günstigsten. Wie die aktuelle ADAC Auswertung zeigt, kostet ein Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz im Schnitt 1,790 Euro. Beim zweitgünstigsten Bundesland Nordrhein-Westfalen muss man für die gleiche Menge 1,793 Euro bezahlen, in Hamburg, dem teuersten Bundesland bei Benzin, kostet ein Liter Super E10 1,843 Euro. Auch Diesel ist aktuell in keinem Bundesland so günstig wie in Rheinland-Pfalz: Der Preis für einen Liter liegt laut ADAC hier bei 1,558 Euro.

Wie es in Echtzeit auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und drumherum aussieht, kann hier nachgeschaut werden.

Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich am langen Wochenende auf überwiegend heiteres Wetter mit wenig Regen freuen. Für den Feiertag rechnen die Meteorologen mit meist freundlichem sowie weiterhin niederschlagsfreiem Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad am Oberrhein und bei 14 Grad in Hochlagen. Auch am Freitag bleibt es heiter bis sonnig und überwiegend trocken. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 22 Grad, in Hochlagen sind 15 Grad zu erwarten. Am Samstag sind im Tagesverlauf einzelne Schauer möglich, oft bleibt es aber auch weiterhin trocken.

Am Vatertag zieht es traditionell viele Väter und Familien in die Natur. Rheinland-Pfalz hat in den Wäldern, an den Flüssen und in den Weinbergen viel zu bieten. Ob der Nationalpark im Hunsrück, Hiwweltouren in Rheinhessen, Paddeltouren auf dem Glan oder der Lahn, Radtouren an Rhein und Mosel, Unesco-Welt- und Kulturerbestätten - die Aufzählung ließe sich beliebig verlängern.

Die Ausflugsorte locken mit besonderen Angeboten zum Vatertag. Im Eifelpark gibt es zum Beispiel ein Bierglas für die Väter, in Winningen am Moselufer findet ab 10 Uhr eine Vatertagsparty statt. Viele Winzer öffnen ihre Tore und auch die Feuerwehren in den Gemeinden haben vielerorts Veranstaltungen geplant. Ein Blick in die Nachbarschaftsportale lohnt sich also für all diejenigen, die noch nicht wissen, was sie unternehmen sollen.

Tierparks sind mit Kindern immer eine gute Wahl. Knapp 40 Zoos und Tierparks gibt es im Land, sie sind zum Beispiel hier mit ihrem Angebot gelistet. Wer Steine lieber mag als Tiere: Die zahlreichen Burgen und Schlösser in der Pfalz sind derzeit zugänglich. Wer mit den Kindern in die Natur möchte, findet hier für die Pfalz und hier für die Region Rund um die Mosel vielleicht einige Inspriationen. Und auch wenn das Wetter in Rheinland-Pfalz noch immer nicht in Gang kommt, die ersten Freibäder haben natürlich auch schon auf.

Himmelfahrt feiern Christen seit dem 4. Jahrhundert. Gläubigen geht es dabei um die "Aufhebung" Jesu in den Himmel, also das sinnbildliche Auffahren. Im 16. Jahrhundert begann der Brauch von Prozessionen um die Felder, bei denen um eine gute Ernte gebeten wurde. Oft ging der Tag mit Speis und Trank, Tanz und Gesang zu Ende. Später trat die kirchliche Tradition in den Hintergrund - und es entwickelte sich das bis heute bekannte, sehr weltliche Treiben. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert erste sogenannte Herrenpartien. Später etablierte sich als Pendant zum Muttertag der Name Vatertag.