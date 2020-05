Schnelle Hilfe hat Rheinland-Pfalz seinen Unternehmern in der Corona-Krise versprochen. In den vergangenen Tagen verkündeten die Verantwortlichen Erfolge bei der Abarbeitung der eingegangenen Anträge. Doch verteilt hat das Land bislang nur Geld vom Bund.

Dieter Klein führt einen Betrieb für Beschallungstechnik im Landkreis Bad Dürkheim. Seit 40 Jahren entwickelt der Unternehmer Verstärker-Anlagen. Da die Veranstaltungsbranche ein großer Auftraggeber ist, sind mit Beginn der Corona-Krise auch bei ihm die Aufträge weggebrochen. Wie so viele andere Unternehmer im Land setzte Dieter Klein zu Beginn der Krise auf die Soforthilfe-Versprechen der Politik. Doch bislang hat er hiervon nichts abbekommen.

Experte: Soforthilfen sollten einheitlich sein

Während der Bund für Unternehmer mit bis zu zehn Mitarbeitern Soforthilfen in Form von Zuschüssen beschlossen hat, sind für Unternehmer ab elf Mitarbeitern die Länder für die Soforthilfen zuständig. Hier geht Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland einen Sonderweg.

Denn abgesehen von Berlin und Sachsen zahlen alle Bundesländer auch Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro. In Rheinland-Pfalz können Betriebe mit elf bis 30 Mitarbeitern nur einen Kredit über 30.000 Euro beantragen. Nur in Kombination mit diesem Kredit erhalten sie einen Zuschuss von 9.000 Euro.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) begründete dieses Vorgehen in den vergangenen Wochen immer wieder damit, dass das Land "kein Geld verschenken" könne, er mit seiner Politik dafür sorge, dass Rheinland-Pfalz auch in der zweiten Jahreshälfte "handlungsfähig" bleibe.

Eine Einschätzung, die der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Joachim Ragnitz von der Dresdner Niederlassung des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) kritisch sieht. "Es ist mir fast schon egal, wie die Regeln sind. Sie sollten aber in den einzelnen Ländern gleich sein", sagt er im Gespräch mit dem SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz. Denn die jetzige Handhabung führe dazu, dass Länder, die Betriebe mit mehr als elf Mitarbeitern mit Zuschüssen unterstützten, möglicherweise mehr Betriebe retteten als Länder wie Rheinland-Pfalz. Letztendlich könne das wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen.

Wissing: Das Land könne kein Geld verschenken SWR

Kein Geld auf dem Konto

Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der rheinland-pfälzischen CDU, Helmut Martin, ärgert sich über die von der Landesregierung beschlossenen Soforthilfen. Im Interview mit dem SWR sagt er: "Die Verantwortung als Wirtschaftsstandort muss doch sein, den Unternehmen, die bis März Steuern gezahlt haben, durch diese schwierige Zeit zu helfen. Und dazu muss ich ein Fördersystem installieren, das diesen Namen auch verdient. Was wir in Rheinland-Pfalz haben, ist ein schlau ausgetüfteltes System, das das Landesgeld so trocken hält wie nur irgendwie möglich."

Dass Dieter Klein mit seinem Betrieb für Beschallungstechnik vom Land keine Zuschüsse erhält, ist aktuell jedoch nicht sein einziges Problem. Denn noch viel gravierender ist für den Unternehmer, dass auch von den Darlehen, die er eigenen Angaben zufolge bei seiner Hausbank als Erster beantragte, noch nichts auf seinem Konto zu sehen ist. Noch nicht einmal eine Bestätigung hat er bislang erhalten.

Dauer 4:06 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Mitelständler wartet wochenlang auf Kreditzusage Schnell und unbürokratisch sollen die Hilfen für die Wirtschaft vergeben werden. Doch es gibt Mittelständler, die seit Wochen auf eine Zusage der ISB und den damit verbundenen Landeszuschuss warten. Ist Rheinland-Pfalz im Ländervergleich zu zögerlich? Video herunterladen (9,9 MB | MP4)

In anderen Bundesländern haben viele Betriebe seiner Größe das Geld der Soforthilfen schon auf dem Konto. Liegt es also an der Entscheidung für Kredite, dass die Unternehmer in Rheinland-Pfalz auf ihre Hilfe so viel länger warten müssen? Der Blick nach Sachsen spricht dagegen. Denn auch dort erhalten Unternehmer mit mehr als zehn Mitarbeitern anstelle von Zuschüssen nur Kredite. Bis Anfang der Woche hat das Land dort nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums insgesamt 11.500 Soforthilfe-Kredit-Anträge genehmigt, knapp die Hälfte davon soll den Unternehmern demnach schon bis Anfang der Woche ausgezahlt worden sein.

Odyssee der Schuldzuweisungen

In Rheinland-Pfalz hat die zuständige Förderbank Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz eigenen Angaben zufolge bis Mittwoch gerade einmal 181 Soforthilfe-Kreditanträge von Unternehmern mit mehr als elf Mitarbeitern bewilligt. Keine sehr hohe Zahl, vor allem wenn Unternehmer wie Dieter Klein, der den Kredit schon vor Wochen versuchte zu beantragen, noch nicht darunter sind. Das Wirtschaftsministerium teilt dem SWR dazu schriftlich mit, die Anträge für den Kredit könnten seit 1. April gestellt werden. "Die Durchlaufzeit der vorliegenden Anträge liegt unter fünf Arbeitstagen. Den Vorwurf, dass keine Hilfe auf dem Konto der Unternehmer eingegangen seien [sic!], können wir demzufolge nicht nachvollziehen."

Woran also liegt es, dass Dieter Klein und wohl viele weitere Antragsteller bislang leer ausgingen? Die Suche nach einer Antwort mündet in einer Odyssee der Schuldzuweisungen.

Sie beginnt im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsausschuss vergangene Woche. Hier sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing, Banken hätten ihm berichtet, dass die Kreditanträge bei ihnen vorlägen, sie diese aber erst nach und nach abarbeiteten. Die Begründung der Banken sei, dass sie "gegenwärtig halt eben auch noch sehr viele andere Dinge zu tun haben".

Banken berichten von hohem Prüfaufwand

Liegt es also an den Banken? Die Nachfrage bei 30 rheinland-pfälzischen Genossenschaftsbanken sowie dem rheinland-pfälzischen Sparkassenverband ergibt ein anderes Bild. Viele Genossenschaftsbanken berichten von hohen Anforderungen. So schreibt dem SWR eine Volksbank, die ISB werbe zwar mit einer 100-prozentigen Haftungsfreistellung, dennoch sei eine "sehr aufwändige Kreditprüfung (vor allem in Relation zu den übersichtlichen Kreditbeiträgen)" durch die Hausbank gefordert. "Die umfassenden Prüfkriterien werden den Banken durch die ISB rechtsverbindlich vorgegeben."

Eine VR-Bank teilt dem SWR zudem, mit zur Beantragung des Soforthilfe-Kredits müsse sie "zwingend ein Rating" erstellen. Dazu müsse der Unternehmer "grundsätzlich seinen Jahresabschluss einreichen." Naturgemäß dauere das oft einige Tage oder sogar Wochen.

Mehrfache Änderungen

Der Vorstandssprecher der Kredit vergebenden rheinland-pfälzischen Förderbank ISB, Ulrich Dexheimer, weist im Gespräch mit dem SWR den Vorwurf eines zu hohen Aufwands für die Hausbanken der Unternehmer zurück. "Die Banken müssen uns lediglich bestätigen, dass das Unternehmen Ende 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Und sie müssen uns eine Prognose abgeben, dass die Unternehmen in der Lage sind, den Kapitaldienst zu erbringen." Dazu seien "weder eine Bonitätsprüfung noch Jahresabschlüsse" gefordert.

Einen weiteren Grund für die großen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Kreditanträge sehen viele der angeschriebenen Genossenschaftsbanken auch in mehrfach geforderten Änderungen oder Ergänzungen der Anträge. So habe ihr Zentralinstitut in Frankfurt, das die Aufträge sammelt und an die ISB weiterleitet, noch zu Beginn der Woche in einem Rundschreiben die Überarbeitung aller bis dahin eingegangenen Anträge gefordert. Das Schreiben liegt dem SWR vor.

Soforthilfe stark verzögert

Die ISB kann sich dieses Schreiben des Zentralinstituts, der DZ Bank in Frankfurt, auf Nachfrage nicht erklären. Sie sagt ihr letztes eigenes Informationsschreiben bezüglich des Kredits habe sie am 15. April verschickt – auch das Wirtschaftsministerium bestätigt, es habe "lediglich das eine ergänzende Formular hinsichtlich der neuen EU-Bestimmungen" gegeben.

Woran es tatsächlich liegt, dass Unternehmer wie Dieter Klein vom Land noch immer keine Soforthilfe erhalten haben, lässt sich nach der jetzigen Faktenlage nicht eindeutig beurteilen. Doch klar ist: Wenn Unternehmer, die sich seit Beginn der Krise um finanzielle Unterstützung bemühen, nach Woche sechs des Shutdowns noch kein Geld auf dem Konto haben, kann von Soforthilfen in Rheinland-Pfalz keine Rede sein. Und die hatte Wirtschaftsminister Volker Wissing ihnen versprochen.